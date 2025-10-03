ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.. بينما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.. وهناك فرص ضعيفة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري مع نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 م و1.75 م واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 34 21

6 اكتوبر 34 21

بنها 33 22

دمنهور 32 22

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 21

دمياط 30 22

بورسعيد 31 23

الاسماعيلية 35 21

السويس 34 22

العريش 36 23

رفح 34 22

رأس سدر 35 21

نخل 34 16

كاترين 26 14

الطور 34 24

طابا 32 23

شرم الشيخ 35 26

الاسكندرية 30 21

العلمين 29 21

مطروح 28 23

السلوم 29 22

سيوة 30 21

رأس غارب 36 25

الغردقة 35 24

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 37 24

حلايب 33 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 34 22

بني سويف 34 21

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 38 23

الأقصر 39 22

أسوان 39 24

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 38 24