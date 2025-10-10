قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 10-10-2025
مصدر فلسطيني يكشف موعد فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
مصطفى بكري: قالوا عن مصر إنها خرجت من اللعبة فعادت تكتب قواعدها
محمد نجاتي: اتفاق غزة انتصار للعدالة.. وموقف مصر سيُخلَّد في التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان المهن التمثيلية

حسن يوسف تامر حسني
حسن يوسف تامر حسني
يمنى عبد الظاهر

انتقد الفنان عمر، نجل الفنان الراحل حسن يوسف، تجاهل والده في فيديو أغنية افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، التي قدمها النجم تامر حسني إذ شهد الفيديو ظهور مقاطع لنجوم المسرح والفن المصري الراحلين.

كتب عمر عبر «فيسبوك»: «مع احترامي الكامل لأغنية تامر حسني المقدمة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية، بس هو اللي صمم الفيديو محتاج يراجع تاريخ المسرح والفن المصري، ويقولنا كان فين حسن يوسف من الفيديو ده، ولا هما يمكن مش شايفين دوره الكبير اللي قدمه للفن المصري، حاجة غريبة جدا وتضحك، كنتوا محتاجين تذكروا أكتر من كده شوية قبل ما تعملوا الأغنية».

وشهد الحفل تكريم عدد من رموز المسرح المصري تقديرًا لعطائهم الفني، من بينهم النجمان صبري عبدالمنعم وعبدالله مشرف، إلى جانب ضياء الميرغني.

وتشهد دورة هذا العام نظامًا جديدًا في التسابق حيث أن مسابقته الرسمية لن تكتفي بلجنة واحدة بل سيكون هناك لجنة لكل ثلاثة أيام، تمنح جوائز للأفضل في كافة المجالات، وذلك بهدف فتح المجال واسعا أمام الإضاءة على مواهب الشباب المشاركين في العروض المتنافسة.

وتتضمن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان تقديم 32 عرضًا مسرحيًا متاحة لجمهور المسرح مجانا، يشارك فيها أكثر من ألف فنان وفني وإداري اغلبهم من الشباب مع مشاركات مميزة لجيل الوسط والكبار.

الفنان عمر نجل الفنان الراحل حسن يوسف أغنية افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية تامر حسني المسرح والفن المصري حسن يوسف صبري عبدالمنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

ترشيحاتنا

شهداء غزة

مقابر الأرقام.. إسرائيل تحتفظ بأكثر من 700 جـ ثة فلسطينية

انقطاع الكهرباء في إسبانيا

شركة الكهرباء الإسبانية: البلاد مهددة بانقطاع واسع للتيار

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب: ناقشت مع بوتين مسألة الأطفال الأوكرانيين في روسيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد