عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان المهن التمثيلية

انتقد الفنان عمر، نجل الفنان الراحل حسن يوسف، تجاهل والده في فيديو أغنية افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، التي قدمها النجم تامر حسني إذ شهد الفيديو ظهور مقاطع لنجوم المسرح والفن المصري الراحلين.

كتب عمر عبر «فيسبوك»: «مع احترامي الكامل لأغنية تامر حسني المقدمة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية، بس هو اللي صمم الفيديو محتاج يراجع تاريخ المسرح والفن المصري، ويقولنا كان فين حسن يوسف من الفيديو ده، ولا هما يمكن مش شايفين دوره الكبير اللي قدمه للفن المصري، حاجة غريبة جدا وتضحك، كنتوا محتاجين تذكروا أكتر من كده شوية قبل ما تعملوا الأغنية».

وشهد الحفل تكريم عدد من رموز المسرح المصري تقديرًا لعطائهم الفني، من بينهم النجمان صبري عبدالمنعم وعبدالله مشرف، إلى جانب ضياء الميرغني.

وتشهد دورة هذا العام نظامًا جديدًا في التسابق حيث أن مسابقته الرسمية لن تكتفي بلجنة واحدة بل سيكون هناك لجنة لكل ثلاثة أيام، تمنح جوائز للأفضل في كافة المجالات، وذلك بهدف فتح المجال واسعا أمام الإضاءة على مواهب الشباب المشاركين في العروض المتنافسة.

وتتضمن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان تقديم 32 عرضًا مسرحيًا متاحة لجمهور المسرح مجانا، يشارك فيها أكثر من ألف فنان وفني وإداري اغلبهم من الشباب مع مشاركات مميزة لجيل الوسط والكبار.