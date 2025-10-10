قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر فلسطيني يكشف موعد فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
مصطفى بكري: قالوا عن مصر إنها خرجت من اللعبة فعادت تكتب قواعدها
محمد نجاتي: اتفاق غزة انتصار للعدالة.. وموقف مصر سيُخلَّد في التاريخ
تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر
حوادث

تحديد موعد محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

رامي المهدي

تنظر محكمة القاهرة الإقتصادية ثاني جلسات محاكمة أوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق في نشر فيديوهات خادشة للحياء يوم 15 أكتوبر .

 قررت جهات التحقيق إحالة محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق في نشر فيديوهات خادشة للحياء للمحاكمة.

واعترف البلوجر محمد أوتاكا، في التحقيقات ولم ينكر الإتهامات الموجهة ضده أمام فريق النيابة العامة، بل أقر بكل جرأة أنه تعمد نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل بهدف زيادة المتابعين وتحقيق أرباح مالية.

وكشفت التحقيقات التي استغرقت ساعات مع المتهم محمد أوكا عن الوجه الآخر لعالم "الترند" المزيف، الذي قاده في النهاية إلى تهم خطيرة شملت نشر الفجور وحيازة مخدرات بقصد الإتجار.

وقررت جهات التحقيق، التحفظ على المضبوطات التي ضبطت بحوزة البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق، في اتهامه بحيازة مخدرات ونشر فيديوهات مخلة بالحياء.

كما قررت جهات التحقيق، عرض البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق، على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، بينما تم حبسه 4 أيام.


وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) وبحوزته ( كمية من مخدرى "الحشيش، الكوكايين") وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أرباح مالية.

محكمة القاهرة الإقتصادية محاكمة أوتاكا البلوجر هدير عبدالرازق فيديوهات خادشة

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

غضب الشارع المغربي

جيل زد يشعل احتجاجات المغرب| غضب بسبب سباق المونديال.. العاهل المغربي يتحدث.. وخبير: لحظة اختبار حقيقية للحكومة

صورة أرشيفية

مصر تفتح بوابة الأمل لغزة| وقف النار يدخل حيز التنفيذ.. وخبير: القاهرة انتصرت للإنسانية قبل السياسة

معرض الرياض للكتاب

في معرض الرياض الدولي للكتاب.. ندوة عن آثار المدينة المنورة في رؤية 2030

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

