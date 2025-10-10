خبير قانون دولي: الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها كقوة ضامنة للسلام في الشرق الأوسط

أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن دور مصر في القضية الفلسطينية لم يكن تحركًا عابرًا أو استجابة طارئة، بل امتدادا طبيعيا لمسار سياسي طويل، كرّسته القاهرة عبر سنوات من العمل الدبلوماسي الهادئ والحضور الفعّال في ملفات المنطقة.

وأوضح مهران خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن التدخل المصري الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعكس مدى تأثير القاهرة في المشهد الإقليمي، مشيرًا إلى أن الدور الذي لعبته الدولة المصرية كان محوريًا في تثبيت التهدئة ورفع المعاناة عن المدنيين.

تصريحات كوشنر تفتح باب الاعتراف الدولي

وفي سياق تعليقه على تصريحات جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال مهران إن المواقف الدولية من الدور المصري تراوحت بين الإشادة والانتقاد، إلا أن المؤكد هو أن مصر عادت لتؤكد مكانتها كوسيط نزيه وفاعل لا غنى عنه في إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أن التصريحات الإيجابية من الجانب الأمريكي لا تكفي، بل يجب أن تُترجم إلى مواقف ملموسة على الأرض، لاسيما في ظل عدم وجود تغير فعلي في سياسات الاحتلال رغم بدء انسحاب جزئي من القطاع.

اتفاق القاهرة.. مراحل واضحة وآليات تنفيذ دقيقة

سلّط أستاذ القانون الدولي الضوء على الاتفاق الذي رعته القاهرة مؤخرًا، مؤكدًا أنه تضمن آليات تنفيذ واضحة ومحددة زمنياً، تعكس احترافية الأجهزة المصرية – وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة – في التعامل مع ملفات معقدة بهذا الحجم.

السيسي نال احترام المجتمع الدولي.. ومطالب بمنحه نوبل للسلام

نوّه مهران إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد هذا الملف بحنكة ودراية، جعلت من مصر فاعلاً لا يمكن تجاوزه.

وقد دفعت بعض الأصوات الدولية إلى المطالبة بمنحه جائزة نوبل للسلام، تقديرًا لجهوده التي امتدت على مدار عامين من أجل تحقيق تهدئة شاملة.

شرم الشيخ.. منبر للسلام ورمز للحماية المصرية

في مشهد رمزي مؤثر، علّق مهران على ظهور قيادات من حركة حماس في شرم الشيخ، قائلاً:"أن تسير قيادات فصائل فلسطينية على أرض شرم الشيخ – أرض السلام – تحت حماية مصر، فذلك يحمل دلالة لا تخطئها العين على قوة ومكانة الدولة المصرية".

مصر درع العروبة وحاضنة القضية الفلسطينية

واختتم الدكتور مهران تصريحاته بالتأكيد على أن التاريخ سيسجل لمصر دورها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها ستظل الحاضنة الأمينة، والقادرة على إعادة التوازن للمنطقة بفضل قيادتها الواعية ومؤسساتها القوية ورؤيتها الواضحة نحو سلام عادل وشامل.