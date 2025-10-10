اللبان: عودة قصر ثقافة حلوان يعزز الانتماء الوطني.. فيديو

أكد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن افتتاح قصر ثقافة حلوان بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة يأتي في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر، مشيرًا إلى أن الافتتاح تم بحضور الدكتور أحمد عواض، وزير الثقافة، واللواء أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وأضاف اللواء خالد اللبان، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القصر يتكون من ثلاثة طوابق؛ يضم الدور الأرضي مسرحًا وقاعة للفنون التشكيلية ومكتبة للطفل، بينما يشمل الدور الأول نادي المرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة، أما الدور الثاني فيضم قاعة للمعارض وثلاث قاعات متعددة الأغراض.

وأوضح مساعد وزير الثقافة أن الهيئة تسعى للوصول إلى جمهور أوسع من خلال المنصات الرقمية مثل "يوتيوب" و"فيسبوك"، حيث تتيح بث الفعاليات الثقافية لتحقيق انتشار أكبر وتفاعل مباشر مع المواطنين، لافتًا إلى أن قصور الثقافة تعمل على تنمية الوعي ومواجهة الشائعات من خلال أنشطة متنوعة.

وأشار إلى أن قصور الثقافة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الانتماء الوطني، من خلال فعاليات تحتفي بالأعياد الوطنية، خاصة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، إلى جانب تقديم محتوى فني وتثقيفي موجه لجميع الفئات العمرية، مؤكدًا أن القصر أصبح جاهزًا لاستقبال الجمهور بعد التطوير الشامل.