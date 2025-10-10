انتخابات الأطباء.. إقبال متوسط ولا شكاوى من أي معوقات

أكد الدكتور عمرو محمد علي، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، انتظام سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها المحددة وتشهد العملية الانتخابية أجواء هادئة ومنظمة.

وأوضح د.عمرو محمد علي في تصريحات له، أن عملية التصويت تسير بشكل منتظم دون أي شكاوى أو معوقات، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة العامة واللجان الفرعية في المحافظات لمتابعة عملية التصويت وتذليل أي عقبات قد تواجه الأطباء.

وأشار إلى أن الإقبال على التصويت ما زال متوسطا على مستوى الجمهورية، ونتوقع أن يشهد ارتفاعًا خلال الساعات المقبلة.

ولفت إلى أنه سيتم غلق باب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساءً، لتبدأ بعده مباشرة عملية فرز الأصوات.