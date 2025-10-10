قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
حشود مباركة.. 50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
شواطئ غزة تعانق أبناءها من جديد.. والأعلام المصرية تزين المشهد
ما حكم من يصلي على جنابة ناسيا أو متعمدا؟.. اعرف رأي الشرع
جيش الاحتلال يهدد: جاهزون للعودة لقتال حماس حتى لا تعود لحكم قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مهرجان القاهرة لمسرح العرائس يعلن ميلاد عصر جديد لفن الطفل في مصر

مخرجة حفلي الافتتاح والختام رضوي عاشور تتوسط المكرمين علي منصة التتويج
مخرجة حفلي الافتتاح والختام رضوي عاشور تتوسط المكرمين علي منصة التتويج
القسم الثقافي

اختتمت بنجاح فعاليات الدورة الأولى من مهرجان القاهرة لمسرح العرائس، والذي نظمته أكاديمية الفنون تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وحمل اسم الفنان القدير جمال الموجي لعام 2025، بقاعة الدكتور ثروت عكاشة بالأكاديمية.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، أعقبه صعود مقدمتي الحفل: الطفلة فريدة سمير والعروسة الشهيرة «بمبة»، حيث رحبتا بالحضور وقدمتا الدكتور محمود فؤاد صدقي لإلقاء كلمته، والتي وجه خلالها الشكر للدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية على دعمها للمهرجان، والدكتور حسام محسب رئيس المهرجان على إدارته الناجحة.

وأكد صدقي أن المهرجان يمثل حلمًا طويلاً باستعادة ريادة فن العرائس، مشيرًا إلى أن توصيات الموائد المستديرة الخمسة ستكون بمثابة «دستور» لتطوير هذا الفن النادر في مصر، داعيًا إلى تحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة قبل الدورة المقبلة.

رضوى عاشور: العرائس ليست مجرد ترفيه

ومن ضمن اللقطات المميزة في فعاليات المهرجان، هو تسليط الضوء على المخرجة رضوى عثمان، التي تولت إخراج حفل الافتتاح وقدمت خلاله عرضًا استعراضيًا بعنوان «فرحة»، جسد جمال البهجة المصرية من خلال تداخل العرائس مع الرقص والغناء الحي في مشهد بصري مدهش، بالإضافة إلي توليها إخراج حفل الختام الذى أبهر الجميع.

ولاقى العرض إعجاب الحضور والنقاد باعتباره فاتحة مبهرة لأول مهرجان لفنون العرائس في مصر، حيث امتزجت فيه الدراما الموسيقية بالرموز الشعبية في لوحة احتفالية حملت رسائل عن الأمل والتنوع الثقافي. 

وعبرت “عاشور” عن رؤيتها كمخرجة مسرحية في أن العرائس ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل لغة فنية قادرة على التعبير عن وجدان الإنسان.

انعكاس رائع للهوية المصرية

وافتتح المهرجان في الأول من يوليو، واستمر حتى السابع من يوليو، مقدمًا سلسلة من العروض المحلية والدولية وورش العمل والموائد المستديرة، ليتحول خلال أسبوع كامل إلى منصة فنية وثقافية تحتفي بفن العرائس بوصفه جزءًا من الهوية المصرية والعربية.

وجاءت أبرز التوصيات في إنشاء رابطة لفناني العرائس، وتفعيل التعاون مع القنوات التلفزيونية لإحياء برامج الأطفال عبر العرائس، وإنشاء بنك لنصوص مسرح الطفل، وإطلاق مدرسة جديدة لفنون العرائس تحت مظلة الأكاديمية ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى تدريب النقاد المتخصصين وإشراك الطفل كعنصر فاعل في الفعاليات، ومضاعفة دعم مسارح الطفل والعرائس لضمان جودة الإنتاج الفني.

وفي كلمته، أعلن الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان إطلاق مسابقة للكتابة لمسرح العرائس، والتحضير لإقامة مؤتمر أكاديمي لفنون العرائس، مؤكداً ضرورة التجديد في هذا الفن عبر التكنولوجيا الحديثة ودمج وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب استقدام مدربين عالميين لعقد ورش عمل مشتركة.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والمشرف العام على المهرجان عن سعادتها بنجاح الدورة الأولى رغم التحديات، مؤكدة أن الأكاديمية تسعى لجعل المهرجان منصة سنوية شاملة لفنون العرائس، وكشفت عن إهداء الشريط الصوتي المرمم لمسرحية "حمار شهاب الدين" إلى مسرح القاهرة للعرائس.

وفي ختام الحفل، تم تكريم العروض المشاركة في الدورة الأولى، ومن بينها:
«ذات والرداء الأحمر»، «جويا»، «زي العسل»، «من وحي التراث»، «أراجوز وأرجوزتا»، «مملكة السحر والأسرار»، «خيال»، «مروان وحبة الرمان»، «غابة الحكايات»، و«زمبليطة في الصالون»، إلى جانب تكريم مجموعة من الفنانين المتميزين الذين ساهموا في نجاح المهرجان.

بهذا المشهد الاحتفالي، اختتمت الدورة الأولى من المهرجان برسالة واضحة: مسرح العرائس في مصر يعود إلى الضوء.. بروح جديدة، وجيل يؤمن بأن الفن للطفل هو أمن قومي وثقافي.

مهرجان القاهرة لمسرح العرائس العرائس وزير الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

برجر

سهل وغير مكلف.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي

ترامب

ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

ترشيحاتنا

دعاء لفلطسين

خطيب المسجد النبوي: اللهم انصر فلسطين على الصـ..هاينة

مفتي الجمهورية

احتفالا بالعيد القومي.. مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالإسماعيلية

خطيب المسجد النبوي

أشد العوائق عن السير إلى الله وبلوغ مغفرته.. خطيب المسجد النبوي يحذر

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد