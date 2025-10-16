كسب العتاولة كلهم.. حسن المستكاوي يشيد بمنتخب المغرب للشباب

هنأ الناقد الرياضي حسن المستكاوي، منتخب المغرب للشباب بعد تأهلهم لنهائي كأس العالم.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على “إكس”: "‏ألف مبروك لمنتخب المغرب للشباب التأهل إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح ٤/٥ بعد التعادل في المباراة ١/١.. المنتخب المغربي كسب العتاولة كلهم، البرازيل وإسبانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وأمريكا، ومدربهم أصلا مدرس حسب بوست لجريدة الدورى به كل التفاصيل".

ونجح منتخب المغرب في الوصول لنهائي كأس العالم للشباب، المقام حاليا فى تشيلى، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى هدف لهدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب إلياس فيجيروا براندر، ضمن منافسات نصف نهائى البطولة.

وبات المنتخب المغربى ثانى منتخب عربى يتأهل لنهائى كأس العالم للشباب بعد المنتخب القطرى الذى خسر نهائى بطولة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 0 قطر.