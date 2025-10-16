توخيل: استبعاد بيلينجهام من إنجلترا ليس عقابا.. وسأتحدث معه

أكد توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أنه سيتحدث مع جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، في الأيام المقبلة بعد استبعاده من قائمة الأسود الثلاثة خلال التوقف الدولي في شهر أكتوبر، لأسباب فنية.

وقال توخيل في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: "سأتحدث مع بيلينجهام، إنه لاعب مهم وكبير".

وأضاف المدرب الألماني: "لم يرتكب أحد أي خطأ، ليس عقابًا أو أي شيء من هذا القبيل، وأشعر عندما أراسلهم أو أتحدث إليهم أن الجميع متشوق للعودة".

إنجلترا أول منتخب أوروبي في مونديال 2026



وحجز المنتخب الإنجليزي البطاقة الأوروبية الأوبية في كأس العالم 2026، بعد سحق لاتفيا 5-0، الثلاثاء الماضي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وتقام النسخة المقبلة من كاس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.