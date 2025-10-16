قبل الإعلان الرسمي.. تسريب يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا

كشف تقرير صحفي عن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025، قبل الإعلان الرسمي في حفل ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن سالم الدوسري قائد الهلال والمنتخب السعودي، سيتوج رسميًا بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025.

وأضافت أن سالم الدوسري تفوق بفارق 8 نقاط على القطري أكرم عفيف، لاعب السد، بواقع 185 مقابل 177 للأخير، ما يقوده رسميًا إلى منصة التتويج بالجائزة.

وتابعت أن نجم الهلال سيحصد الجائزة للمرة الثانية في مسيرته بعد أن توج بها عام 2022، متفوقاً هذا العام على القطري أكرم عفيف الذي جاء في المركز الثاني.

أول لاعب سعودي يحصد الجائزة مرتين

ولفتت إلى أن الدوسري أول لاعب سعودي يحقق الجائزة مرتين، ورابع لاعب على المستوى الآسيوي، بعد أكرم عفيف (2019 و2023)، والياباني هيديتوشي ناكاتا (1997 و1998)، والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008 و2011).