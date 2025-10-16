الطائرة البارالمبي يواجه هولندا بختام منافسات الدور الأول لكأس العالم بأمريكا

يخوض منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية ، مباراته السادسة في ختام منافسات الدور الأول من كأس العالم والذي تستضيفه مدينة إنديانا بوليس الأمريكية خلال الفترة من 9 الى 18 أكتوبر الجاري ، حيث يواجه نظيره الهولندي في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان منتخبنا قد حقق الفوز في أربع مباريات على كل من الهند واليابان وأستراليا بنتيجة واحدة وهي ثلاثة أشواط نظيفة ، وعلى كرواتيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، قبل أن يتعثر أمام البرازيل بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد .

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية بكأس العالم ، والتي تضم معه منتخبات الهند ، اليابان ، استراليا ،كرواتيا ، البرازيل ، وهولندا .

وتضم المجموعة الأولى منتخبات أمريكا ، كازاخستان ، فرنسا ، إيطاليا ، تايلاند ، كندا ، وبولندا.

ويرأس بعثة منتخبنا بأمريكا الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

وتضم البعثة 12 لاعبا هم : هشام صلاح قائد الفريق ، أشرف زغلول ،

عبد النبى حسن ، محمد الحناوى ، حسام مسعود ، السيد موسى ، أحمد خميس ، أحمد فضل ، زكريا السيد ،

مطاوع أبو الخير ، حمادة حسن ، وأحمد زكرى

والجهاز الفني بقيادة الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا ، ويعاونه محمد بشير مدرب عام ، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.

ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي افضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الاولمبي و البارالمبي ، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية في 2004 و 2016 و 2024 ، كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم في 2006 و2010 و 2023 ، بالإضافة ميداليتين كأس عالم للقارات في 2012 و 2016 ، و8 بطولات امم افريقيا متتالية.