في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بيانا في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد يحيى السنوار حيث قالت فيه : مضى عام على استشهاد القائد الوطني الكبير وقد أنجز شعبنا ومقاومتنا إنجازاً وطنياً واتفاقاً أفشل كل مخططات الاحتلال.



وقالت حماس في بيانها : استشهاد القائد السنوار ومن سبقوه لن يزيد الحركة وشعبنا ومقاومتنا إلاّ قوَّة وصلابة وإصراراً على التمسّك بمنهجهم.



وأضافت الحركة : إن جذوة طوفان الأقصى ستبقى متَّقدةً تنبضُ بروح التمسّك بالحقوق والثوابت والوحدة الوطنية.



واختمت الحركة بيانها قائلة : إنَّنا على عهد القادة الشهداء حتى التحرير الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.