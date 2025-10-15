عوض تاج الدين: المنظومة الصحية تشهد دعم رئاسي وزيادة تدريجية بأجور الأطباء

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه ينصح شباب الأطباء، بالتعليم من كبار الأطباء في جميع التخصصات، فالشباب هم المستقبل.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الظروف البئية ووجود الاجهزة الحديثة وتوفرها، تكون داعم لشباب الأطباء.

وأوضح أن المنظومة الصحية تشهد دعم غير محدود من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الجميع شاهد الدعم خلال فترة فيروس كورونا وما قبلها، وحتى اليوم.

زيادة تدريجية في أجور الأطباء

وأشار إلى أن توفير الأجهزة والمعدات والأدوية، يتم بشكل سريع في جميع المحافظات لعلاج المرضى، وأن تطبيق التأمين الصحي الشامل هناك زيادة تدريجية في أجور الأطباء.

وتابع أن الطبيب يتعلم بشكل مستمر، وأن المستقبل لشباب الأطباء، وأن كل طبيب مصري عليه أن يقدم ما يقدر عليه لخدمة هذا الشعب.