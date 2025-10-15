قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
الفنان أحمد عبدالعزيز: الشر جزء من تكوين الحياة ووجوده ضروري لتحقيق التوازن الكوني|فيديو
أهمية كلمة الله في حياة المؤمن.. البابا تواضروس يحلل المزمور التاسع عشر في عظة الأربعاء
مدبولي: مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة تؤدي واجبها إزاء القضية الفلسطينية بمنتهى القوة والشفافية والشرف
شريف عامر: تصريحات ترامب حول غزة مناورة.. ونتنياهو خاص معارك على كل الجبهات
محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة
ركيزة أساسية لبناء المجتمعات.. جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للمُعلم
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يشيد بتوقيع اتفاقية إنهاء الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مقتل العشرات في اشتباكات بين طالبان والجيش الباكستاني.. وانفجارات تهز كابول قبل وقف إطلاق النار

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قتل العشرات من المقاتلين والمدنيين في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الباكستاني وحركة طالبان على الحدود بين البلدين، وذلك قبل ساعات من دخول وقف إطلاق نار مؤقت حيز التنفيذ، وسط تصاعد حاد في التوترات بين الجانبين.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية صباح اليوم التوصل إلى اتفاق مع طالبان لوقف إطلاق نار لمدة 48 ساعة، بعد وساطات إقليمية من دول أبرزها قطر والمملكة العربية السعودية، في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري المستمر منذ أيام.

واندلعت الاشتباكات الأخيرة مساء الثلاثاء، بعد جولة دموية من القتال خلال عطلة نهاية الأسبوع، قتل فيها العشرات من الجانبين، في أعنف مواجهة بين طالبان والجيش الباكستاني منذ استيلاء الحركة على السلطة في كابول صيف عام 2021.

انفجارات دامية في كابول

وقبيل بدء الهدنة، شهدت العاصمة الأفغانية كابول سلسلة انفجارات عنيفة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 35 آخرين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن مصادر أمنية باكستانية أكدت تنفيذ "ضربات دقيقة" استهدفت "مواقع إرهابية"، على حد تعبيرها.

تصعيد متبادل على الحدود

وفي وقت سابق، نفذت باكستان غارة جوية على بلدة سبين بولداك الحدودية في ولاية قندهار، أسفرت بحسب الجانب الباكستاني عن مقتل 20 من مقاتلي طالبان. واعتبرت إسلام آباد الضربة ردًا على هجمات سابقة لطالبان استهدفت مواقع عسكرية داخل الأراضي الباكستانية.

لكن طالبان ردت ببيان شديد اللهجة، مؤكدة أن القصف استهدف مناطق سكنية وأدى إلى مقتل 15 مدنيا وجرح أكثر من 100 آخرين، إلى جانب "عدد محدود" من مقاتليها.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن طالبان "ردت بقوة" وأسقطت جنودًا باكستانيين واستولت على أسلحتهم، وهي رواية نفتها إسلام آباد ووصفتها بـ"الأكاذيب السافرة".

ضحايا واتهامات متبادلة

بحسب مصادر أمنية باكستانية نقلتها وكالة "رويترز"، قتل ستة جنود باكستانيين وتسعة مسلحين خلال اشتباكات في إقليم أوراكزاي الحدودي. ولم يصدر الجيش الباكستاني حصيلة رسمية لضحاياه، لكنه أعلن مقتل 23 مسلحًا خلال معارك عطلة نهاية الأسبوع.

وأدت أعمال العنف إلى إغلاق عدد من المعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان، الممتدة على طول 2600 كيلومتر، وسط مخاوف من تحول التصعيد المحدود إلى نزاع مفتوح بين الجانبين.

خلفية التوتر

تتهم باكستان طالبان بالسماح لحركة طالبان الباكستانية (TTP) بتنفيذ هجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وتوفير الملاذ والدعم لها. في المقابل، تنفي طالبان الاتهامات، وتتهم إسلام آباد بخرق السيادة الأفغانية، وبالتعاون مع جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش لزعزعة الاستقرار في البلاد.
 

الجيش الباكستاني حركة طالبان اشتباكات عنيفة وزارة الخارجية الباكستانية طالبان والجيش الباكستاني كابول إسلام آباد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

بالصور

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد