وزيرة البيئة توجه بسرعة القضاء على الممارسات السلبية بمقلب مدينة العبور

وجّهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بسرعة الوقوف على أسباب شكوى سكان مدينة العبور من انتشار الادخنة والروائح الكريهة وانتشار الحشرات والحيوانات الضالة وذلك بسبب موقع التخلص من المخلفات بمدينة العبور على الطريق الأوسطي، والعمل على إزالة أسبابها.

وعلى الفور قام الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات بالتنسيق مع السيد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ومسؤولي محافظة القليوبية، وتم تشكيل فريق لمعاينة الموقع، فى وجود السيد مدير عام المخلفات بجهاز تنظيم ادارة المخلفات وممثلي الجهاز، حيث تبين وجود عدد كبير من النباشين والعاملين غير الرسميين والمقيمين بالموقع والذين يقومون بعمليات فرز للمخلفات وحرق المتبقى من المرفوضات بمواقع متفرقة بموقع المقلب.

وقد وجّهت الدكتورة منال عوض باتخاذ اجراءات عاجلة بازالة أسباب الشكوى، حيث تم توفير المعدات اللازمة لرفع التراكمات، وتم إزالة جميع العشش وأماكن تمركز النباشيين وغلق هذه الأماكن، وتم التشديد على استمرار المتابعة من قبل المسئولين بمحافظة القليوبية وجهاز مدينة العبور الجديدة وعدم السماح بدخول أى سيارات للمخلفات لهذا الموقع، والذي سيتم إغلاقه خلال الفترة القادمة ، على ان يتم التخلص من المخلفات الخاصة بمحافظة القليوبية بشكل مؤقت بمقلب أبوزعبل لحين الإنتهاء من موقع العاشر من رمضان.

وكان قد ورد العديد من الشكاوى من سكان مدينة العبور، بسبب الأدخنة والروائح الكريهة وانتشار الحشرات والحيوانات الضالة المتولدة من موقع التخلص من المخلفات بمدينة العبور على الطريق الأوسطي والخاص بمحافظة القليوبية.