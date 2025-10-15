النواب يشيدون بخطة وزارة الصحة: مراكز الجراحة الروبوتية إنجاز جديد نحو التحول الطبي الذكي

نواب البرلمان عن توطين الجراحة الروبوتية:

يعكس رؤية الدولة في دعم التطوير الطبي

رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين نتائج العمليات الدقيقة

نقلة تكنولوجية تعزز مكانة مصر الطبية في المنطقة

اشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجه وزارة الصحة نحو إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر، مؤكدين أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في دعم التطوير الطبي ومواكبة أحدث التقنيات العالمية

أشادت النائبة إيناس عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتوجه وزارة الصحة نحو إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في دعم التطوير الطبي ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في المجال الجراحي.

وقالت عبد الحميد في تصريح خاص لصدي البلد، إن ما أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماعه مع ممثلي شركتي "تكنوويف" و"ميدبوت" الصينيتين، يمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية المصرية، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الجراحات.

توطين تكنولوجيا الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات الحكومية

وأضافت أن توطين تكنولوجيا الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات الحكومية خطوة استراتيجية ستسهم في رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين نتائج العمليات الدقيقة، مشيرة إلى أن إنشاء مراكز تدريب متخصصة للجراحة الروبوتية عن بُعد سيتيح تدريب الأطباء المصريين وفق أعلى المعايير الدولية، دون الحاجة للسفر للخارج.

وأكدت النائبة أن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان تدعم بقوة جهود وزارة الصحة في هذا الاتجاه، وتعتبرها استثمارًا في رأس المال البشري الطبي الذي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المواطن المصري.

نقلة تكنولوجية تعزز مكانة مصر الطبية في المنطقة

وفي السياق ذاته أشادت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصحة بشأن إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة الجادة لتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة وتطوير مهارات الأطباء المصريين بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.

وقالت سمر سالم في تصريح خاص لصدي البلد، إن التوسع في تطبيق تقنيات الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات المصرية يمثل قفزة نوعية في المنظومة الصحية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل نسب الخطأ الجراحي، وتسريع التعافي للمرضى، ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن وزارة الصحة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي والطبي المتطور، من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية، مؤكدة أن البرلمان يدعم هذه الجهود التي تعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية للرعاية الصحية المتقدمة والتدريب الطبي الحديث.