قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: الرئيس السيسي أدار المشهد السياسي بحكمة.. والدبلوماسية المصرية تصنع الفارق|فيديو
مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يشيدون بخطة وزارة الصحة: مراكز الجراحة الروبوتية إنجاز جديد نحو التحول الطبي الذكي

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

نواب البرلمان عن توطين الجراحة الروبوتية:

  • يعكس رؤية الدولة في دعم التطوير الطبي
  • رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين نتائج العمليات الدقيقة
  • نقلة تكنولوجية تعزز مكانة مصر الطبية في المنطقة

اشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجه وزارة الصحة نحو إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر، مؤكدين أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في دعم التطوير الطبي ومواكبة أحدث التقنيات العالمية

أشادت النائبة إيناس عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتوجه وزارة الصحة نحو إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في دعم التطوير الطبي ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في المجال الجراحي.

وقالت عبد الحميد في تصريح خاص لصدي البلد، إن ما أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماعه مع ممثلي شركتي "تكنوويف" و"ميدبوت" الصينيتين، يمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية المصرية، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الجراحات.

توطين تكنولوجيا الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات الحكومية

وأضافت أن توطين تكنولوجيا الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات الحكومية خطوة استراتيجية ستسهم في رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين نتائج العمليات الدقيقة، مشيرة إلى أن إنشاء مراكز تدريب متخصصة للجراحة الروبوتية عن بُعد سيتيح تدريب الأطباء المصريين وفق أعلى المعايير الدولية، دون الحاجة للسفر للخارج.

وأكدت النائبة أن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان تدعم بقوة جهود وزارة الصحة في هذا الاتجاه، وتعتبرها استثمارًا في رأس المال البشري الطبي الذي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المواطن المصري.

 نقلة تكنولوجية تعزز مكانة مصر الطبية في المنطقة

وفي السياق ذاته أشادت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصحة بشأن إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة الجادة لتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة وتطوير مهارات الأطباء المصريين بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.

وقالت سمر سالم في تصريح خاص لصدي البلد، إن التوسع في تطبيق تقنيات الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات المصرية يمثل قفزة نوعية في المنظومة الصحية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل نسب الخطأ الجراحي، وتسريع التعافي للمرضى، ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن وزارة الصحة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي والطبي المتطور، من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية، مؤكدة أن البرلمان يدعم هذه الجهود التي تعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية للرعاية الصحية المتقدمة والتدريب الطبي الحديث.

مجلس النواب نواب البرلمان توطين الجراحة الروبوتي التكنولوجيا الطبية جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس محكمة استئناف المنصورة

القيد العائلي

خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025

جثة - أرشيفية

رموه من الخامس.. مصرع شاب على يد مجموعة أشخاص في السلام

بالصور

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد