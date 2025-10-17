قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد التحريك الأخير.. أسباب تثبيت أسعار السولار والبنزين دون زيادة لعام كامل

السولار والبنزين
السولار والبنزين
خالد يوسف

بعد قرارات وزارة البترول والثروة المعدنية، بتحريك أسعار المنتجات البترولية، بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية، لفت نظر المواطنين جملة في البيان الصادر بتثبيت الأسعار لمدة عام، وهو ما أستدعى للبحث عن أسباب هذا القرار.

تحريك أسعار المواد البترولية

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن القرار الجديد بتحريك أسعار المنتجات البترولية، يتضمن تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، وذلك حرصًا على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، ومنع أي تقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

جاءت أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة كالتالي:

سعر البنزين 95 بعد الزيادة

ـ ارتفاع سعر بنزين 95 اليوم لـ 21 بدلاً من 19 جنيهًا / لتر.

سعر بنزين 92 بعد الزيادة

ـ ارتفاع سعر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه / لتر بدلاً من 17.25 جنيه / لتر.

سعر بنزين 80 بعد الزيادة

ـ ارتفع سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه / لتر بدلاً من 15.75 جنيه / لتر.

سعر السولار بعد الزيادة

ـ سعر السولار اليوم ارتفع إلى 17.5 جنيه / لتر بدلاً من 15.5 جنيه / لتر.

سعر غاز تموين السيارات

ـ ارتفع سعر غاز تموين السيارات لـ 10 جنيهات / م3 بدلاً من 7 جنيهات / م3.

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي

ـ ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي لـ 225 جنيهاً بدلا من 200 جنيها.

أسطوانة البوتاجاز التجاري

ـ ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري لـ 450 جنيهاً بدلا من 400 جنيهاً.

أسباب تثبيت أسعار السولار والبنزين الجديدة لمدة عام

ـ استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى.

ـ سداد متأخرات الشركاء.

ـ إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.

العوامل المؤثرة في أسعار المنتجات البترولية

ـ السعر العالمي لبرميل خام برنت.

ـ تغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

ـ تكاليف النقل والتداول.

تثبيت أسعار السولار والبنزين أسعار السولار والبنزين وزارة البترول والثروة المعدنية أسعار المنتجات البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

ترشيحاتنا

جريليش

جريليش خارج مواجهة ايفرتون ومانشستر سيتي.. قرار رسمي يحسم الجدل قبل القمة

صورة من اللقاء

التعادل 1-1 يحسم الشوط مواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري

نادي 6 أكتوبر

نجاح التصويت الإلكتروني للجمعية العمومية لنادي 6 أكتوبر

بالصور

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

بشرى

فستان ستان ناعم: بشرى تتألق بإطلالة جذابة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد