بعد التحريك الأخير.. أسباب تثبيت أسعار السولار والبنزين دون زيادة لعام كامل

بعد قرارات وزارة البترول والثروة المعدنية، بتحريك أسعار المنتجات البترولية، بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية، لفت نظر المواطنين جملة في البيان الصادر بتثبيت الأسعار لمدة عام، وهو ما أستدعى للبحث عن أسباب هذا القرار.

تحريك أسعار المواد البترولية

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن القرار الجديد بتحريك أسعار المنتجات البترولية، يتضمن تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، وذلك حرصًا على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، ومنع أي تقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

جاءت أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة كالتالي:

سعر البنزين 95 بعد الزيادة

ـ ارتفاع سعر بنزين 95 اليوم لـ 21 بدلاً من 19 جنيهًا / لتر.

سعر بنزين 92 بعد الزيادة

ـ ارتفاع سعر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه / لتر بدلاً من 17.25 جنيه / لتر.

سعر بنزين 80 بعد الزيادة

ـ ارتفع سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه / لتر بدلاً من 15.75 جنيه / لتر.

سعر السولار بعد الزيادة

ـ سعر السولار اليوم ارتفع إلى 17.5 جنيه / لتر بدلاً من 15.5 جنيه / لتر.

سعر غاز تموين السيارات

ـ ارتفع سعر غاز تموين السيارات لـ 10 جنيهات / م3 بدلاً من 7 جنيهات / م3.

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي

ـ ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي لـ 225 جنيهاً بدلا من 200 جنيها.

أسطوانة البوتاجاز التجاري

ـ ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري لـ 450 جنيهاً بدلا من 400 جنيهاً.

أسباب تثبيت أسعار السولار والبنزين الجديدة لمدة عام

ـ استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى.

ـ سداد متأخرات الشركاء.

ـ إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.

العوامل المؤثرة في أسعار المنتجات البترولية

ـ السعر العالمي لبرميل خام برنت.

ـ تغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

ـ تكاليف النقل والتداول.