أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

ايمان البكش

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، صباح اليوم الجمعة مع المحافظين، الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي) وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم 17 – 10 – 2025 .

اجتماع للمحافظين 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات شهدت اليوم الجمعة عقد اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية بحضور مديري إدارات المواقف والمرور والأزمات والتموين ومباحث المرور وتشكيل لجان لتعديل التعريفة واعتماد تعريفة الركوب الجديدة للسيارات على مستوي كل محافظة والمحافظات المجاورة .

تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس

ووجهت عوض، بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات والإعلان عنها على وسائل التواصل الإجتماعى لكل محافظة بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف .

تحديد تعريفة الركوب للمواصلات العامة

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية ، بضرورة قيام القيادات التنفيذية على مستوي كل محافظة بالتعاون مع مديري إدارات المرور والمواقف بالمرور على مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي سيتم إقرارها من المحافظات وعدم مخالفة خطوط السير والتصدي لأى محاولات لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ، مع تكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالإشتراك مع مديريات التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء والتصدي لأى محاولة لاحتكار المواد البترولية وإجراء المعايرة لطرمبات السولار والبنزين بالمحطات للتأكد من عملها بصورة سليمة وعدم وجود غش في الكميات المنصرفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين .

كما وجهت الدكتورة منال عوض مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بمتابعة كافة التطورات بالمحافظات على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات والأزمات ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظات والتأكد من انتظام العمل في جميع مواقف السيارات ومحطات الوقود .

أرقام الطوارئ 

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، المواطنين في مختلف المحافظات بالتواصل مع ارقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة رسمياً من الأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية وكذا مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوي على رقم الواتساب 

(01200353111 ) وعلى موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ورقم الخط الساخن : "15330".

