الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن فرق الهلال الأحمر ما زالت تواصل عملها الإنساني بلا توقف منذ السابع من أكتوبر الماضي، أي منذ أكثر من 730 يومًا من بدء العدوان على قطاع غزة.

أكبر العمليات الإنسانية

أوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أكثر من 2000 متطوع من شباب الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء شاركوا في الجهود الإغاثية، مسجلين ما يزيد عن 700 ألف ساعة عمل متواصلة، في واحدة من أكبر العمليات الإنسانية التي شهدتها المنطقة في تاريخها الحديث.



وأشار زايد إلى أن نحو ثلثي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة مصدرها مصري خالص، فيما يتولى الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مهمة تنظيم وإدخال هذه المساعدات عبر معبر رفح، كآلية وطنية تعمل باحتراف منذ أكتوبر الماضي وحتى اليوم.



وأضاف أنه تم اليوم إرسال القافلة رقم 52 من قوافل “زاد العزة”، والتي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والدوائية والإغاثية إلى داخل القطاع، في إطار جهود مستمرة لدعم صمود المدنيين الفلسطينيين.

كشف زايد عن زيارة مهمة أجراها منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أمس، حيث عاين بنفسه عملية إدخال المساعدات من معبر رفح، وأشاد بالتنظيم الدقيق الذي يتبعه الهلال الأحمر المصري.



وأشار إلى أن الأمم المتحدة أبدت إعجابها باستخدام نظام “QR Code” لتتبع المساعدات إلكترونيًا، وهو ما يعكس مستوى التطور التكنولوجي والشفافية في إدارة العمل الإغاثي المصري.

المعايير الإنسانية الأممية

وأوضح رئيس الهلال الأحمر أن العقبات التي تواجه إدخال المساعدات تتعلق بتعنت الجانب الإسرائيلي، الذي يفرض قيودًا على ساعات العمل ويعيد أحيانًا بعض الشحنات بحجة عدم مطابقتها للمواصفات، رغم أنها تلتزم بالمعايير الإنسانية الأممية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.



واختتم زايد مؤكداً أن مصر كانت وما زالت الدولة الوحيدة التي تحملت مسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم التحديات والضغوط، في تجسيد عملي لرسالتها الإنسانية وقيادتها الإقليمية في دعم الشعب الفلسطيني.

