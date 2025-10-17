لست مهتما بها.. ترامب: لم أحصل على نوبل للسلام رغم إنهائي 8 حروب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يحصل على جائزة نوبل للسلام رغم إنهائه 8 حروب ولكنه ليس مهتما بها.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن صاروخ توماهوك فعال وخطير للغاية ولا أريد التصعيد مع روسيا، ولكن يبقى التهديد بإرسالها إلى أوكرانيا موجودا.

وأكد ترامب أن الهند لن تشتري النفط الروسي بعد اليوم، مضيفا أن المجر تواجه صعوبات في التخلي عن النفط الروسي.

وأشار إلى أنه يود إنهاء الحرب الأوكرانية وسيفعل ذلك، وكشف أنه سيبحث مع زيلينسكي نتائج اتصاله أمس الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن اجتماع بودابست سيعقد مع بوتين فقط وسيكون على تواصل مع زيلينسكي.

وكشف ترامب أنه توافق مع بوتين على اختيار المجر لعقد الاجتماع الثنائي، مؤكدا أن الرئيس الروسي يرغب في إنهاء الحرب الأوكرانية.

ولفت ترامب إلى ضرورة نزع الكراهية من صدري بوتين وزيلينسكي، ونريد سلاما مستداما بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أنه سيبحث إمكانية إمداد أوكرانيا بصواريخ.

يذكر أن ترامب أجرى مباحثات هاتفية أمس الخميس مع بوتين، حول وقف الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.