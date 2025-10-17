ترامب: الهند لن تشتري النفط الروسي مرة أخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهند لن تشتري النفط الروسي بعد اليوم، مضيفا أن المجر تواجه صعوبات في التخلي عن النفط الروسي.

وأشار الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي، أنه يود إنهاء الحرب الأوكرانية وسيفعل ذلك.

وكشف ترامب أنه سيبحث مع زيلينسكي نتائج اتصاله أمس الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن اجتماع بودابست سيعقد مع بوتين فقط وسيكون على تواصل مع زيلينسكي.

وكشف ترامب أنه توافق مع بوتين على اختيار المجر لعقد الاجتماع الثنائي، مؤكدا أن الرئيس الروسي يرغب في إنهاء الحرب الأوكرانية,

ولفت الرئيس ترامب إلى ضرورة نزع الكراهية من صدري بوتين وزيلينسكي، ونريد سلاما مستداما بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أنه سيبحث إمكانية إمداد أوكرانيا بصواريخ.

يذكر أن ترامب أجرى مباحثات هاتفية أمس الخميس مع بوتين، حول وقف الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.