جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص

أعلنت الحكومة رسميا عن قائمة الإجازات والعطلات الرسمية لعام 2026، والتي تشمل جميع المناسبات الدينية والوطنية المعتمدة للعاملين في القطاعين العام والخاص.

وتعد هذه المناسبات فرصة مثالية للراحة وتجديد النشاط لملايين الموظفين والطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية، كما تمنحهم وقتا للاسترخاء والتخطيط لأنشطتهم الشخصية والعائلية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون الخدمة المدنية يعد الإطار التشريعي الرئيسي الذي ينظم شؤون العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويتضمن مجموعة من المواد التي تحدد ضوابط الإجازات الرسمية والسنوية وساعات العمل داخل مصر.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ينص القانون على أنه لا يجوز لأي موظف أن يعمل أقل من 35 ساعة أسبوعيا، بما يضمن الالتزام بساعات العمل المقررة وتوحيدها في مختلف المؤسسات الحكومية.

وأشار حسان، إلى أن يمنح القانون جميع الموظفين الحق في الحصول على إجازات رسمية خلال العطلات المعتمدة من الدولة، وذلك وفقا لما يتم تحديده في قرارات رئيس مجلس الوزراء، وأكد أن تشمل هذه الإجازات المناسبات الوطنية والدينية التي تعلنها الحكومة رسميا خلال العام.

الإجازات الرسمية لعام 2026

وفقا للتقويم الرسمي الصادر عن الحكومة، جاءت مواعيد العطلات الرسمية في مصر لعام 2026 على النحو التالي:

- عيد الميلاد المجيد: الأربعاء 7 يناير 2026.

- عيد الشرطة وثورة 25 يناير: الأحد 25 يناير 2026 (مع احتمالية ترحيله إلى الخميس 29 يناير).

- عيد الفطر المبارك: من السبت 21 مارس حتى الإثنين 23 مارس 2026 (وفق الرؤية الشرعية لهلال شوال).

- الجمعة العظيمة: الجمعة 10 أبريل 2026.

- عيد القيامة المجيد: الأحد 12 أبريل 2026.

- شم النسيم: الإثنين 13 أبريل 2026.

- عيد تحرير سيناء: السبت 25 أبريل 2026.

- عيد العمال: الجمعة 1 مايو 2026.

- عيد الأضحى المبارك: من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو 2026 (يحدد طبقا للرؤية الشرعية).

- رأس السنة الهجرية: الأربعاء 17 يونيو 2026.

- ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو 2026.

- عيد ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو 2026.

- المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس 2026.

- عيد القوات المسلحة / نصر أكتوبر: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

ترحيل الإجازات إلى يوم الخميس

وأكدت الحكومة استمرار العمل بنظام ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس في حال صادف موعدها منتصف الأسبوع، وذلك بهدف منح العاملين والطلاب عطلة أسبوعية طويلة ومتصلة دون التأثير على انتظام العمل أو الدراسة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وراحة المواطنين، وتعزيز الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي.

الإعلان المبكر عن جدول الإجازات

ويمثل الإعلان المبكر عن جدول الإجازات الرسمية لعام 2026 خطوة مهمة تساعد على:

- تنظيم الخطط السنوية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.

- تمكين المواطنين من التخطيط المسبق لعطلاتهم وسفرهم وأنشطتهم العائلية.

- تحقيق التوازن بين الإجازات الوطنية والدينية بما يضمن راحة الموظفين واستقرار العملية الإنتاجية والتعليمية.

والجدير بالذكر، أن عام 2026 سيكون من الأعوام التي تجمع بين عدد متوازن من العطلات الرسمية، مما يعزز الاستقرار المهني والتعليمي على مستوى البلاد.