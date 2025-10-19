قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

هيونداي فينيو 2026 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026
هيونداي فينيو موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي فينيو موديل 2026، وتنتمي فينيو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

هيونداي فينيو موديل 2026

مواصفات هيونداي فينيو موديل 2026

زودت سيارة هيونداي فينيو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، وحدات إضاءة LED تضيف لمسة جمالية وعملية، ونظام ملاحة GPS مدمج، وبها شاشة مقاس 8 بوصة وبها نظام ملاحة GPS متكامل، وبها مرايات خارجية مدفأة، وبها شاحن هاتف ذكي لاسلكي، وبها مقاعد أمامية مدفأة .

هيونداي فينيو موديل 2026

ويوجد بـ سيارة هيونداي فينيو موديل 2026، عجلات من الألومنيوم مقاس 15 بوصة، ومكابح خلفية طبلية، وبها نظام تعليق خلفي شعاعي الالتواء .

محرك هيونداي فينيو موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي فينيو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 121 حصان، وعزم دوران 153 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي فينيو موديل 2026

ويوجد بـ سيارة هيونداي فينيو موديل 2026 محرك اخر سعة 1000 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وعزم دوران 172 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هيونداي فينيو موديل 2026

تحتوي سيارة هيونداي فينيو موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، ونظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (FCA)، ومساعد الحفاظ على المسار (LKA)، وكاميرا خلفية مع حساسات لركن السيارة، ونظام التحذير من الاصطدام في النقاط العمياء (BCW)، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCCW).، وبها مساعد الحفاظ على المسار، وبها مساعد الإضاءة العالية، وبها مساعد تجنب الاصطدام الأمامي مع اكتشاف المشاة.

هيونداي فينيو موديل 2026

نبذة عن تاريخ هيونداي في صناعة السيارات

تأسست هيونداي في عام 1967، وبدأت رحلتها في صناعة السيارات بإطلاق أول سيارة لها، هيونداي كورتينا، في عام 1968 بالتعاون مع شركة فورد.

وفي عام 1975 أنتجت هيونداي أول سيارة لها مصممة بالكامل في كوريا، وهي هيونداي بوني، وبدأت في التوسع عالميًا في الثمانينات، وتحسنت سمعة هيونداي بشكل كبير من خلال تحسين الجودة وتطوير محركاتها الداخلية والتركيز على الابتكار، لتصبح واحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم في القرن الحادي والعشرين.

