قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار قرب سكن طلاب جامعة أوكلاهوما.. وإصابة 3 أشخاص
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من ليل بثنائية في الدوري الفرنسي
موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي 1-0
أحمد موسى: انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء
انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة
رسميا .. تطبيق التوقيت الشتوي 2025 خلال أيام
رئيس اتحاد تنس الطاولة: سيتم تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق
غزة| بن سلمان وماكرون: يجب بدء خطوات تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين
الرئيس الفرنسي: سرقة اللوفر اعتداء على تراث نعتز به
هشام جمال: لغيت خطوبتى على ليلى أحمد زاهر بسبب حادثة وفاة المنتجين الفنيين
خالد الغندور يكشف كواليس استقالة حازم إمام من الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي: سرقة اللوفر اعتداء على تراث نعتز به

الرئيس الفرنسي : سرقة اللوفر "اعتداء على تراث نعتز به"
الرئيس الفرنسي : سرقة اللوفر "اعتداء على تراث نعتز به"
أ ش أ

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء اليوم الأحد ، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لاستعادة القطع التي تمت سرقتها اليوم من متحف اللوفر أحد أشهر المتاحف في العالم ، معتبرا هذه الحادثة "اعتداء على تراث نعتز به لأنه تاريخنا"،وقال ماكرون في منشور على منصة إكس، إن عملية السرقة التي ارتُكبت في متحف اللوفر هي "اعتداء على تراث نعتز به لأنه تاريخنا"، مؤكدا "سنستعيد القطع الثمينة وسيُقدم الجناة للعدالة .. نبذل قصارى جهدنا، في كل مكان، لتحقيق ذلك، وبقيادة نيابة باريس".


وأضاف أن مشروع "نهضة اللوفر الجديدة"، الذي تم اطلاقه في يناير الماضي ، يتضمن إجراءات أمنية مشددة. وتابع "سيضمن هذا المشروع الحفاظ على ما يُشكل ذاكرتنا وثقافتنا وحمايتها".


وتعرض متحف اللوفر في باريس، لعملية سرقة صباح اليوم، عندما دخل لصوص قاعة "أبولو" في المتحف وسرقوا مجوهرات، وفق وزير الداخلية لوران نونيز الذي أشار إلى استمرار التحقيق وإعداد قائمة بما سُرق.


ووفقا للتحقيقات الأولية التي قدمها وزير الداخلية لوران نونيز، نُفذت عملية السرقة هذه "بسرعة فائقة" في سبع دقائق فقط.


ووفق وزارة الداخلية فإن اللصوص استعانوا برافعة بضائع وضعت على ظهر شاحنة خارج مبنى المتحف، وأظهرت صور من مكان الحادثة سلما مثبتا على شاحنة يؤدي إلى الطابق الأول، ليتمكنوا من الوصول إلى إحدى النوافذ وكسرها والدخول إلى قاعة "أبولو" .


كما صرحت المدعية العامة بباريس لور بيكو أن البحث جار عن "مجموعة" من 4 أشخاص نفذوا العملية، موضحة انهم هم من قاموا بتحطيم النافذة الخاصة بالقاعة".


وقالت بيكو إن الرجال الأربعة كانوا "ملثمين" وقد فروا على درجات نارية.


وأضافت أن المحققين "لديهم تسجيلات لكاميرات المراقبة من المتحف" و بلدية باريس. 


وتمت سرقة 8 قطع لا تقدر بثمن من مجوهرات من قاعة ابولو، الذي يضم المجموعة الملكية من أحجار كريمة وألماسات، حسبما أعلنت وزارة الثقافة، مؤكدة ان "أجهزة الإنذار الموجودة على النافذة الخارجية" للقاعة وعلى زجاج العرض قد انطلقت. إلا أنه تم العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني متضررا بالقرب من المتحف الباريسي، كما عُثر على جوهرة ثانية، لم تحدد نيابة باريس ماهيتها، في القاعة التي وقع فيها عملية السطو.


من جانبها ، أكدت مصادر مقربة من وزير الداخلية أن وحدة مكافحة الجريمة تتولى القضية، بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية. وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث بدقة، وتحديد هوية الجناة. 


جدير بالذكر ، يعد متحف اللوفر في باريس، أكبر متحف في العالم، بمساحة نحو 73 ألف متر مربع، وهو أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم، واستقبل نحو 9 ملايين زائر عام 2024، نحو 80% منهم أجانب.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون متحف اللوفر أحد أشهر المتاحف في العالم اعتداء على تراث نعتز به لأنه تاريخنا مشروع نهضة اللوفر الجديدة متحف اللوفر في باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

لا للملوك | مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

محمد فراج

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

يسرا وحسين فهمي

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

بالصور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد