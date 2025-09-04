قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عماد النحاس يرغب في عودة احمد عبد القادر للتدريبات الجماعية .. تفاصيل
غرف عمليات مجهزة ومعدات طبية وأدوية تدخل لأول مرة غزة
إسرائيل ترفض دخول 430 صنفاً غذائيا ودوائياً إلى قطاع غزة
مولد النبي اليوم.. هذا الدعاء يفتح لك أبواب السماء فردده إلى المغرب
64 حالة وفاة وتدمير أكثر من 2000 مبني ..نتائج كارثية لأمطار السودان || تفاصيل
أمطار رعدية ورياح نشطة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم
حلم المونديال.. موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
إحرام النساء للعمرة.. الأحكام والخطوات والمبطلات
موسكو تنفي اتهامات التشويش على طائرة فون دير لاين وتصفها بـ"حملة لتشويه روسيا"
عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
اليوم.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
هل تم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025؟
أخبار العالم

64 حالة وفاة وتدمير أكثر من 2000 مبني ..نتائج كارثية لأمطار السودان || تفاصيل

فيضانات السودان
فيضانات السودان
محمود نوفل

أعلنت السلطات السودانية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الأمطار والسيول التي ضربت  7 ولايات سودانية خلال الأيام الماضية بلغ 64 حالة إلى جانب تدمير آلاف المباني.

وبدوره ؛ قال مساعد المدير العام للدفاع المدني للطوارئ والكوارث في السودان، اللواء قرشي حسين عبد القادر،  أن ولاية نهر النيل (شمال السودان) سجلت وحدها 31 حالة وفاة و38 إصابة، في حين تنوعت باقي الحالات في ولايات أخرى متأثرة بالأمطار الغزيرة والسيول.

كما أسفرت الكارثة  عن تدمير أكثر من ألفي مبنى بشكل كلي، وأكثر من 6 آلاف مبنى بشكل جزئي، فضلاً عن تأثر نحو 9 آلاف فدان من الأراضي الزراعية بحسب تصريحات المسؤول السوداني .

وحذّر اللواء قرشي المواطنين المقيمين على ضفاف النيل والأنهار والمصارف من مخاطر السيول، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر حفاظاً على الأرواح والممتلكات، خاصة في المناطق الهشّة الواقعة على مجاري المياه.

السودان فيضانات السودان ضفاف النيل ولاية نهر النيل الزراعة في السودان

