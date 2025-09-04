64 حالة وفاة وتدمير أكثر من 2000 مبني ..نتائج كارثية لأمطار السودان || تفاصيل

أعلنت السلطات السودانية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الأمطار والسيول التي ضربت 7 ولايات سودانية خلال الأيام الماضية بلغ 64 حالة إلى جانب تدمير آلاف المباني.

وبدوره ؛ قال مساعد المدير العام للدفاع المدني للطوارئ والكوارث في السودان، اللواء قرشي حسين عبد القادر، أن ولاية نهر النيل (شمال السودان) سجلت وحدها 31 حالة وفاة و38 إصابة، في حين تنوعت باقي الحالات في ولايات أخرى متأثرة بالأمطار الغزيرة والسيول.

كما أسفرت الكارثة عن تدمير أكثر من ألفي مبنى بشكل كلي، وأكثر من 6 آلاف مبنى بشكل جزئي، فضلاً عن تأثر نحو 9 آلاف فدان من الأراضي الزراعية بحسب تصريحات المسؤول السوداني .

وحذّر اللواء قرشي المواطنين المقيمين على ضفاف النيل والأنهار والمصارف من مخاطر السيول، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر حفاظاً على الأرواح والممتلكات، خاصة في المناطق الهشّة الواقعة على مجاري المياه.