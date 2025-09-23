محمد إسماعيل عبدالحافظ: عادل إمام كان مرشح لعمل هذا المسلسل.. وهذا هو وسر اختلاف عادل إمام وأسامة أنور عكاشة

حل الفنان محمد عبد الحافظ، نجل المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ، والإعلامية نسرين عكاشة ابنة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة.

قال محمد عبد الحافظ: "إن مسلسل 'أرابيسك' ذلك العمل الرائع والذي حقق نجاح منقطع النظير، وكان الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ اتفقا على إسناد دور البطولة للزعيم عادل إمام، وبالفعل تم الاتفاق وكان سيخرجه إسماعيل عبد الحافظ."

وعقبت نسرين عكاشة: "أن والدها قام بتأليف قصة المسلسل وكتب السيناريو والحوار، وهو مؤلف متمسك جدًا برؤيته، وبعد عدد من المناقشات حدث خلاف في وجهات النظر بين والدها وبين الزعيم عادل إمام، وأصر والدها على أن يكون بطل المسلسل له شكل معين وطريقة."

"وأضافت أن والدها رفض أي تعديل في السيناريو، وهو كان معروف أنه يرفض تغيير أي كلمة في السيناريو، وبعد العديد من المحاولات والمناقشات لم يحدث الاتفاق ليتم إسناد البطولة في أرابيسك إلى الفنان الكبير صلاح السعدني، والذي قدم الدور ببراعة."

وعن سبب غضب سهير المرشدي ودلال عبد العزيز في مسلسل أرابيسك من المؤلف أسامة أنور عكاشة، أوضحت نسرين عكاشة، أن والدها كان يقوم بتوزيع الأدوار في إطار سياق درامي معين، وكانت رغبات النجمات أن يكون الدور أطول من هذا الشكل."

بينما عقب محمد إسماعيل عبد الحافظ، أن "الثنائي الأبرز في الدراما المصرية والعربية، وكانت لهما جلسات طويلة معًا، وبخاصة معسكر الإسكندرية، يقعدوا مع بعض فترات طويلة وبعدها نجد أعمال رائعة."