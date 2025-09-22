قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الأهم لحقوق وحريات وضمانات المواطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الليلة.. حكايات أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ بواحد من الناس

نجل أسامة أنور عكاشة
نجل أسامة أنور عكاشة
محمود محسن

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين ، يستضيف الإعلامي  عمرو الليثي الفنان محمد إسماعيل عبد الحافظ نجل المخرج الكبير “إسماعيل عبد الحافظ”، والإذاعية نسرين عكاشة، ابنةً الكاتب والمبدع أسامة أنور عكاشة .

وتتناول الحلقة الحديث عن رموز الدراما المصرية والعربية "أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ"، الذين أثروا الشاشة بأهم وأفضل الأعمال الفنية وتركوا ميراثًا فنيًا ضخمًا ، وساهما في الارتقاء بالدراما المصرية والعربية."

ويتطرق الحديث لكيفية التواصل المشترك بينهما خصوصا انهما من أبناء محافظة كفر الشيخ وتشاركا بمراحل التعليم المختلفة.

وتتناول الحلقة البداية في عالم الفن والانطلاقة الكبرى من خلال مسلسل 'الشهد والدموع' الذي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه ومازال عند عند اعادة إذاعته "

وعن مسلسل "ليالي الحلمية"، يتحدثان عن كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن الثنائي "عكاشة وعبد الحافظ":

"لماذا لم يعرض الجزء الأول في رمضان وما الملاحظات الرقابية عليه؟"

"كيف كان أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ يصران على أن أجرهما لا يقل عن أجر بطل العمل؟"

"وأيضًا الورق الذي يكتبه أسامة أنور عكاشة لا أحد يغيره أو يعدل به ولا حتى المخرج." ، "وكان هذا اتفاق بينهما."

ويفجرا مفاجأة بأن بطلا مسلسل "ليالي الحلمية" "يحيى الفخراني وصلاح السعدني" لم يكونا مرشحين لبطولة العمل ، "بل كان محمود ياسين وسعيد صالح هما المرشحين لبطولة 'ليالي الحلمية'."

"وفي مسلسل 'ليالي الحلمية' تم اكتشاف الوجه الجديد محمد إسماعيل عبد الحافظ."

"وكيف كانت البداية وعلاقته بالمخرج 'والده' ودور المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة وعلاقته به؟"

وعن مسلسل "أرابيسك" الذي كان مرشحا لبطولته النجم عادل إمام:

"ورفض عكاشة وقتها أي تعديلات على السيناريو ليسند الدور إلى صلاح السعدني."

"وما هي أسباب غضب سهير المرشدي ودلال عبد العزيز من أسامة أنور عكاشة؟"

"وكيف كانا عكاشة وعبد الحافظ لهما رؤيتهما 'وما عندهمش نجم خالص' والكل يبدع داخل العمل من خلال رؤيتهم."

"وعن الجانب الإنساني، يتحدثان عن علاقتهما داخل المنزل والتعامل داخل الأسرة ومدى تأثيرهما في تربية الأبناء."

“وفي الختام، يتحدثان عن المرض والوفاة لنجمي الدراما المصري وكواليس تذاع لأول مرة عن أصعب اللحظات.”

محمد إسماعيل عبد الحافظ إسماعيل عبد الحافظ أسامة أنور عكاشة الأعمال الفنية الدراما المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

بوستر حفل مروان خوري وفايا يونان

مروان خوري وفايا يونان يحييان حفل غنائي في دبي.. 1 أكتوبر

شكران مرتجي

شكران مرتجي بعد تكريمها من موريكس دور تهدي الجائزة لـ سوريا و فلسطين

حسين الجسمي

أمسية تاريخية.. شاهد حفل حسين الجسمي في ألمانيا

بالصور

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

هوندا
هوندا
هوندا

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
ريفيان

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد