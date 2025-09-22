الليلة.. حكايات أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ بواحد من الناس

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين ، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان محمد إسماعيل عبد الحافظ نجل المخرج الكبير “إسماعيل عبد الحافظ”، والإذاعية نسرين عكاشة، ابنةً الكاتب والمبدع أسامة أنور عكاشة .

وتتناول الحلقة الحديث عن رموز الدراما المصرية والعربية "أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ"، الذين أثروا الشاشة بأهم وأفضل الأعمال الفنية وتركوا ميراثًا فنيًا ضخمًا ، وساهما في الارتقاء بالدراما المصرية والعربية."

ويتطرق الحديث لكيفية التواصل المشترك بينهما خصوصا انهما من أبناء محافظة كفر الشيخ وتشاركا بمراحل التعليم المختلفة.

وتتناول الحلقة البداية في عالم الفن والانطلاقة الكبرى من خلال مسلسل 'الشهد والدموع' الذي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه ومازال عند عند اعادة إذاعته "

وعن مسلسل "ليالي الحلمية"، يتحدثان عن كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن الثنائي "عكاشة وعبد الحافظ":

"لماذا لم يعرض الجزء الأول في رمضان وما الملاحظات الرقابية عليه؟"

"كيف كان أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ يصران على أن أجرهما لا يقل عن أجر بطل العمل؟"

"وأيضًا الورق الذي يكتبه أسامة أنور عكاشة لا أحد يغيره أو يعدل به ولا حتى المخرج." ، "وكان هذا اتفاق بينهما."

ويفجرا مفاجأة بأن بطلا مسلسل "ليالي الحلمية" "يحيى الفخراني وصلاح السعدني" لم يكونا مرشحين لبطولة العمل ، "بل كان محمود ياسين وسعيد صالح هما المرشحين لبطولة 'ليالي الحلمية'."

"وفي مسلسل 'ليالي الحلمية' تم اكتشاف الوجه الجديد محمد إسماعيل عبد الحافظ."

"وكيف كانت البداية وعلاقته بالمخرج 'والده' ودور المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة وعلاقته به؟"

وعن مسلسل "أرابيسك" الذي كان مرشحا لبطولته النجم عادل إمام:

"ورفض عكاشة وقتها أي تعديلات على السيناريو ليسند الدور إلى صلاح السعدني."

"وما هي أسباب غضب سهير المرشدي ودلال عبد العزيز من أسامة أنور عكاشة؟"

"وكيف كانا عكاشة وعبد الحافظ لهما رؤيتهما 'وما عندهمش نجم خالص' والكل يبدع داخل العمل من خلال رؤيتهم."

"وعن الجانب الإنساني، يتحدثان عن علاقتهما داخل المنزل والتعامل داخل الأسرة ومدى تأثيرهما في تربية الأبناء."

“وفي الختام، يتحدثان عن المرض والوفاة لنجمي الدراما المصري وكواليس تذاع لأول مرة عن أصعب اللحظات.”