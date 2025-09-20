مظهر شاهين: «بحب عادل إمام وأتمنى أكون صاحب أول خطبة في مسجد الزعيم الجديد»

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن «الفنان عادل إمام أسطورة وأتمنى أكون صاحب أول خطبة في المسجد الذي يبنيه».



عادل إمام أسطورة

وأضاف الشيخ مظهر شاهين، خلال تصريحات لبرنامج «كلام الناس»، عبر قناة «إم بي سي مصر»: إن الفنان عادل إمام هو «الأسطورة الحقيقة».

أول خطبة في مسجد عادل إمام

وتابع: «أنا بحب عادل إمام، ألف حمدلله على السلامة، أنت واحشنا، أنت الأسطورة الحقيقة.. مضيفًا: «تاريخه عظيم، مصر كلها بتحبه، سمعت إنه بيني جامع، ربنا يتقبل منه، وتكون أول خطبة في هذا الجامع أنا اللي بخطبها، إن شاء الله».

مظهر شاهين: اللي مراته مطلعة عينه يتجوز عليها

نصح الشيخ مظهر شاهين، الأزواج بالإقدم على الزواج للمرة الثانية في حالات معينة.

وواصل: «أي واحد مراته مطلعة عينه ويأس من إصلاحها ميقعدش جنبها يندب العمر كله، هو ربنا حلل الزواج بأربعة ليه؟!».

وأكمل: «واحدة ممرماطاه ومطلعة عينه، يقعد جنبها يندب حظه! في ستات ميصلحش حالهم إلا الزوجة الثانية».

واستطرد: ممكن بعد أقدام الزوج على الزواج مرة أخرى «ترجع الزوجة لعقلها وتبدأ المنافسة بينها وبين الزوجة الجديدة على إرضاء الزوج، أو تحسن من نفسها على أمل أنه يطلق الثانية ويرجع لها تاني، وفي كل الأحوال الزوج هو الكسبان».

ووجه كلامه للزوجة قائلا: «متحطيش زوجك في الاختيار الصعب ده، يا يبقى عليكي وهو رقبته مقطومة، يا يتجوز عليكي ويقطم رقبتك انت».