إفريقيا مش في دماغهم.. 10 مدربين عالميين رفضوا الأهلي..أسماء مثيرة
أوقات استجابة الدعاء .. اغتنمها في هذه الأيام والأزمنة
مظهر شاهين: «بحب عادل إمام وأتمنى أكون صاحب أول خطبة في مسجد الزعيم الجديد»
أحمد موسى: مصر أنفقت المليارات لتطوير القنطرة غرب
تطوير هائل في القنطرة غرب .. تعليق من أحمد موسى | فيديو
أحمد موسى: أول درس بيتعلموه في سنغافورة النظافة والتعليم
جامعة عين شمس تحتفل بالعام الدراسي الجديد بالطابع الفرعوني
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مظهر شاهين: «بحب عادل إمام وأتمنى أكون صاحب أول خطبة في مسجد الزعيم الجديد»

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام
محمد صبري عبد الرحيم

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن «الفنان عادل إمام أسطورة وأتمنى أكون صاحب أول خطبة في المسجد الذي يبنيه».
 

عادل إمام أسطورة

وأضاف الشيخ مظهر شاهين، خلال تصريحات لبرنامج «كلام الناس»، عبر قناة «إم بي سي مصر»:  إن الفنان عادل إمام هو «الأسطورة الحقيقة».

أول خطبة في مسجد عادل إمام

وتابع: «أنا بحب عادل إمام، ألف حمدلله على السلامة، أنت واحشنا، أنت الأسطورة الحقيقة.. مضيفًا: «تاريخه عظيم، مصر كلها بتحبه، سمعت إنه بيني جامع، ربنا يتقبل منه، وتكون أول خطبة في هذا الجامع أنا اللي بخطبها، إن شاء الله».

مظهر شاهين: اللي مراته مطلعة عينه يتجوز عليها 

نصح الشيخ مظهر شاهين، الأزواج بالإقدم على الزواج للمرة الثانية في حالات معينة.

وواصل: «أي واحد مراته مطلعة عينه ويأس من إصلاحها ميقعدش جنبها يندب العمر كله، هو ربنا حلل الزواج بأربعة ليه؟!».

وأكمل: «واحدة ممرماطاه ومطلعة عينه، يقعد جنبها يندب حظه! في ستات ميصلحش حالهم إلا الزوجة الثانية».

واستطرد: ممكن بعد أقدام الزوج على الزواج مرة أخرى «ترجع الزوجة لعقلها وتبدأ المنافسة بينها وبين الزوجة الجديدة على إرضاء الزوج، أو تحسن من نفسها على أمل أنه يطلق الثانية ويرجع لها تاني، وفي كل الأحوال الزوج هو الكسبان».

ووجه كلامه للزوجة قائلا: «متحطيش زوجك في الاختيار الصعب ده، يا يبقى عليكي وهو رقبته مقطومة، يا يتجوز عليكي ويقطم رقبتك انت».

مظهر شاهين عادل إمام مسجد عادل إمام الفنان عادل إمام

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

ازالات بني سويف

إزالة 1000حالة تعدي بالمرحلة الثانية من الموجة الـــ 27 في بني سويف

ختام مهرجان الاسكندرية المسرحي

بحضور وزير الثقافة.. ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي "مسرح بلا انتاج"

صدى البلد

بدء الدراسة في جامعتي الإسكندرية والمنصورة .. وانتهاء الاستعدادت بجامعة كفر الشيخ

بالصور

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

