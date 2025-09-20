مظهر شاهين: اللي مراته مطلعة عينه يتجوز عليها فيه ستات ميصلحش حالهم إلا الزوجة الثانية

نصح الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الأزواج بالإقدم على الزواج للمرة الثانية في حالات معينة.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال تصريحات له : «أي واحد مراته مطلعة عينه ويأس من إصلاحها ميقعدش جنبها يندب العمر كله، هو ربنا حلل الزواج بأربعة ليه؟!».

وتابع كلامه قائلا: «واحدة ممرماطاه ومطلعة عينه، يقعد جنبها يندب حظه! في ستات ميصلحش حالهم إلا الزوجة الثانية».

ونوه"خطيب مسجد عمر مكرم" ان ممكن بعد أقدام الزوج على الزواج مرة اخرى «ترجع الزوجة لعقلها وتبدأ المنافسة بينها وبين الزوجة الجديدة على إرضاء الزوج، أو تحسن من نفسها على أمل أنه يطلق الثانية ويرجع لها تاني، وفي كل الأحوال الزوج هو الكسبان».

ووجه كلامه للزوجة قائلا: «متحطيش زوجك في الاختيار الصعب ده، يا يبقى عليكي وهو رقبته مقطومة، يا يتجوز عليكي ويقطم رقبتك انت».

شروط الزواج الثاني في الإسلام

وفي بيانه لشرط تعدد الزوجات، قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية السابق، أن الإباحة فى مسألة تعدد الزوجات مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.

وأضاف علام خلال حواره تليفزيونى، أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ويجب على الزوج تحقيق العدل، لأنه مسئول أمام الله.

وتابع المفتى: العلاقة هو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار.

وأشار المفتي إلى أن للمرأة الحق في اللجوء للقضاء عند تضررها من زوجها، ولكن لا بد من الحاجة إلى منطقة الأخلاق والسكن والمودة حتى نخفف المشاكل الزوجية والأسرية وبالتالي نخفف الضغط على المحاكم.

هل الزواج الثاني ظلم للأولى ؟

وفي بيان حكم تعدد الزوجات مع ظلم الأولى .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر، على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت سائلة:" ما حكم الدين فيمن يتزوج بثانية ويفضلها على زوجته الأولى وعياله، ولا ينفق عليهم.

وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ذلك الزوج آثم ومرتكب لأعظم الإثم، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول"، وفي رواية "من يقود".

ولفت عبدالسميع إلى أن النبي قال:"كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته"، فكما أن لديه رغبة أن يتزوج ويسعد عليه واجبات في أن ينفق على أبنائه وزوجته الأولى ويوفر لهم الحياة الكريمة الواجبة عليه، فإن لم يكن قادراً على النفقة لما استحق أن يمارس حقه في الزواج فكل حق يقابله واجب.

عقوبة عدم العدل بين الزوجات

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن تعدد الزوجات في الإسلام له شروط وضوابط يجب توافرها ومنها العدل بين الزوجتين.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ولكنه ضبط ذلك بضوابط، وشَرط له شروطًا إذا اختلت فلا يجوز التعدد، قال الله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» [النساء:3].

وتابع: وعلى هذا، فالعدل شرط في جواز التعدد، فإذا كان الشخص لا يعدل بين نسائه فلا يجوز له أن يعدد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» وفي رواية: «... وشقه ساقط».