عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر

فداء الشندويلي
فداء الشندويلي
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف فداء الشندويلي، تفاصيل اختيار أبطال فيلمه الجديد “المنبر” ، والذي من المقرر عرضه فى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى دورته المقبلة، المقرر انطلاقها من 2 الى 6 أكتوبر المقبل. 

وقال فداء الشندويلي، فى تصريح خاص لصدى البلد : اختيار الممثلين كان بالاتفاق بين والمخرج وشركة الإنتاج وكانت جميع الترشيحات مناسبة للأدوار فى الفيلم. 

وأضاف فداء الشندويلي : الشخصية الوحيدة التى قمنا بترشيحها لكن قررت الاعتذار هو أحمد عبد العزيز وحل بدلا منه الفنان كمال أبو رية. 

وقال فداء الشندويلي : الفيلم روائي تاريخي، حيث نستعرض من خلال "الفلاش باك" بعض الأحداث التاريخية الهامة التي تبرز دور الأزهر الشريف دفاعا عن الدين والوطن، حيث نقدم تاريخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه، وحتى الآن أكثر من 1000 عام، وأن دوره لم يقتصر فقط على نشر الدين الإسلامي، ولكن أيضا كان له دورا وطنيا دفاعا عن الوطن، مثل دوره في مواجهة الحملة الفرنسية والاحتلال الإنجليزي وفي فترة حكم محمد علي، والعمل يجمع بين الدورين الديني والوطني، وبين الحداثة والتاريخ، حيث أن نصف الأحداث تقريبا تدور في الزمن الحاضر، والنصف الآخر في الزمن الماضي.

أحمد حاتم بطل فيلم المنبر 

ويخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم المنبر وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.  

فداء الشندويلي المؤلف فداء الشندويلي فيلم المنبر أحمد حاتم كمال أبو رية أحمد عبد العزيز

