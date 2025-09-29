قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
الرئيس السيسي: الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
فن وثقافة

بيدمروا الأرواح الطيبة.. سيرين عبد النور تهاجم السوشيال ميديا

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة سيرين عبد النور تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عبر خاصية الاستوري تهاجم فيه السوشيال ميديا. 

وقالت سيرين عبد النور :  فيه واحد سأل إحنا مع مين عايشين.. إحنا عايشين مع وحوش بيأذوا وبدمروا الأرواح الطيبة اللي جوانا تحت راية حرية الرأي وبيستمتعوا بإنجازاتهم وبيفرجونا نياباتهم بضحكاتهم الشيطانية.

سيف نبيل يتحدث عن سيرين عبد النور 

من ناحية أخرى تحدث الفنان العراقي سيف نبيل لأول مرة عن الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي رفقة الفنانة سيرين عبد النور  وهما يتفاعلان مع احدي الأغاني ، حيث تسبب فى حالة إثارة للجدل خلال الأيام الماضية .

وقال سيف نبيل خلال لقائه مع et بالعربي ، إنه هو وسيرين عبد النور تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات والفيديو أظهر لحظات عفوية لهما وأن سيرين شخصية عفوية بطبعها مثل الطفلة وبهذا اليوم كانوا يستمعوا لأغنيته وتفاعلوا معها بشكل عفوي.

سيف نبيل يكشف عن رغبته فى التعاون مع سيرين عبد النور 

وعن إمكانية التعاون مع سيرين عبد النور فى دويتو غنائي، قال سيف نبيل: انه يتشرف بالتعاون مع سيرين عبد النور وانها فنانة ناجحة منذ سنوات.

سيرين عبد النور فى مسلسل المشتبه

وكانت انضمت الفنانة سيرين عبد النور ويوسف الخال إلى فريق أبطال مسلسل المشتبه الرابع، مع الفنانة هيفاء وهبي.

وعبرت سيرين عبد النور، عن سعادتها بالانضمام إلى مسلسل المشتبه الرابع، وهو من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة.

المشتبه الرابع" بطولة هيفاء وهبي ويتم تصويره بأحدث التقنات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والأردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.

سيرين عبد النور ومسلسل النسيان

وفي العام الماضي 2024، تحدثت الفنانة سيرين عبد النور، عن كواليس مسلسلها الجديد «النسيان» الذي تم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية.

وقالت سيرين عبد النور في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن مسلسل النسيان يحكي قصة امرأة تفقد أولادها وتتوالى الأحداث خلال الخمسة عشرة حلقة.

وتابعت سيرين أن قصة المسلسل صعبة عليها كأم لأنها تحمل قصة فقدان أم لأبنائها، فهي مليئة بالأحداث والمشاهد الحزينة.

سيرين عبد النور أعمال سيرين عبد النور أفلام سيرين عبد النور الفنانة سيرين عبد النور أغانى سيرين عبد النور

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

