في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
كزبرة يعود في 2026 بين دراما رمضان والسينما

كزبرة
كزبرة
أحمد إبراهيم

اعتاد الفنان الشاب كزبرة أن يفاجئ جمهوره بخطوات جريئة ومتنوعة تثبت أنه لا يتوقف عند نجاح واحد، يستعد للعودة في رمضان القادم ببطولة عمل درامي ضخم، بالتزامن مع انطلاقته الأولى على الشاشة الكبيرة عبر فيلم سينمائي جديد يبدأ تصويره في أكتوبر 2025.

عمل رمضاني ضخم يثير الترقب

المسلسل الجديد الذي يقود بطولته كزبرة يعد واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في موسم دراما رمضان 2026، العمل من تأليف ولاء شريف، عن قصة للمخرج والكاتب تامر محسن، فيما يتولى الإنتاج سعدي جوهر، بينما يخرج العمل المخرج الشاب عبدالرحمن أبو غزالة، هذه التركيبة الفنية القوية تمنح المشروع ثقلًا خاصًا، خاصة وأنه يجمع بين أسماء معروفة بقدرتها على تقديم محتوى جماهيري وناجح.

أول بطولة سينمائية في أكتوبر

إلى جانب الدراما، يخوض كزبرة تجربة جديدة تمامًا مع السينما، حيث يبدأ في أكتوبر المقبل تصوير فيلمه الأول كبطل رئيسي، هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لمسيرته التي اتسمت بالتنوع، وتجعل منه نجمًا متكامل الحضور بين الدراما والسينما والموسيقى.

من “سيكا” إلى “الغاوي”.. رحلة تنويع الأدوار

رحلة كزبرة في السنوات الماضية كشفت عن قدرته الكبيرة على التنويع، من شخصية "سيكا" في مسلسل كوبرا (رمضان 2024) مع محمد إمام، مرورًا بنجاحات شباك التذاكر في فيلمي الحريفة والحريفة 2: الريمونتادا، وصولًا إلى الأداء المغاير في مسلسل الغاوي (رمضان 2025) إلى جانب أحمد مكي، أكد كزبرة أنه لا يكرر نفسه، بل يسعى دائمًا لكسر التوقعات.

نجم متعدد الأبعاد

ولم يقتصر حضوره على التمثيل، فقد واصل مشواره الموسيقي أيضًا بأغنية "هلس" التي تعاون فيها مع سادات وفليكس، مثبتًا أنه فنان متعدد الأبعاد يجمع بين الدراما والسينما والموسيقى.

إشادة نقدية ومستقبل مزدحم

الناقد الكبير طارق الشناوي وصف خطوات كزبرة بأنها "مفاجآت متتالية تثبت معنى جديدًا للنجومية"، ومع عودته الرمضانية، وتجربته السينمائية الأولى، ومشاريعه الموسيقية.

