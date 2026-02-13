مكنتش عارف توقيت نشره.. عبد المنصف يكشف مفاجأة في بيان انفصاله عن إيمان الزايدي

كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، مفاجأة تتعلق بواقعة إعلان طليقته الفنانة إيمان الزايدي خبر طلاقهما عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح عبد المنصف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «Mirror» الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، أنه لم يكن على علم بالتفاصيل التي سيتم نشرها، قائلًا: «لم أكن أعرف ما الذي سيُكتب تحديدًا، لكنني كنت أعلم أن هناك بيانًا سيُنشر بعد الانفصال، سواء بعد ساعة أو عدة ساعات أو حتى في اليوم التالي».

احتواء لقاء الخميسي

وأضاف أنه حرص خلال تلك الفترة على احتواء زوجته الفنانة لقاء الخميسي ودعمها نفسيًا، موضحًا: «كنت أعلم أن مثل هذه المواقف تكون صعبة جدًا على المرأة وتحتاج إلى من يساندها ويخفف عنها. في ذلك الوقت لم أكن متواجدًا في الإسماعيلية، لا في معسكر ولا في المنزل، لذلك طلبت من بعض المقربين التدخل لحين عودتي، والحمد لله تم احتواء الموقف سريعًا».

من جانبها، علّقت الفنانة لقاء الخميسي على المداخلة، مؤكدة أن ما حدث كان بمثابة رد اعتبار لها، لكنها شددت على أن هناك تاريخًا طويلًا من العِشرة والعائلة يجمع بينها وبين عبد المنصف، وهو ما يجعل مسألة الطلاق قرارًا صعبًا لا يمكن التسرع فيه.