محمد شريف يبحث عن رقم تاريخي أمام الزمالك الليلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك، والمقرر انطلاقها في الثامنة مساءً.



ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل الزمالك في مواصلة تصدر المسابقة والانفراد بالقمة.



ويترقب محمد شريف، مهاجم الأهلي، مباراة الليلة من أجل إضافة رقم مميز إلى سجله أمام الزمالك، حيث خاض 14 مواجهة ضد الفريق الأبيض في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا بقميص الأهلي، إلى جانب هدف سابق أحرزه عندما كان معارًا إلى إنبي.



ويُعد شريف الهداف الأبرز لمواجهات القمة في الجيل الحالي، حيث ارتبط اسمه بالتسجيل في معظم مشاركاته أمام الزمالك، ما يجعله ورقة هجومية مرشحة بقوة للظهور أساسيًا في تشكيل المدرب عماد النحاس.



على صعيد ترتيب الدوري، يدخل الأهلي اللقاء وفي رصيده 12 نقطة من 7 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل في مثلها وتلقى هزيمة واحدة، محتلاً المركز الثامن، بعدما سجل لاعبوه 11 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.



في المقابل، يعيش الزمالك وضعًا أفضل، إذ يتصدر جدول الدوري بـ17 نقطة من 8 مباريات، حقق خلالها 5 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مواجهة واحدة، مسجلًا 12 هدفًا ومستقبلًا 4 فقط.