بندمر النجيلة .. ميدو ينتقد إقامة مباراة القمة على استاد القاهرة

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على إقامة مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي.

وكتب ميدو عبر فيسبوك: "استاد القاهرة اتلعب علية ٨ مباريات خلال ١٢ يوم من ٩/١٨ حتى ٩/٢٩ ‏مودرن وانبى، ‏الأهلي وسيراميكا، ‏زد والاتحاد، ‏الزمالك والجونة، ‏البنك الأهلي ووادى دجلة، ‏زد والحرس، ‏مودرن وفاركو، ‏الأهلي والزمالك.. ‏والنتيجة ان احنا بندمر أرضية الملعب ‏النجيلة دي ليها عدد ساعات معين ‏عبث لا يحدث إلا في الدوري المصري".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.