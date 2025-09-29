نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك

علق الإعلامي الرياضي إسلام صادق، على موقف أحمد مصطفى زيزو من لقاء القمة، وحضوره المباراة داخل ستاد القاهرة الدولي.

وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك: "هل يشاهد زيزو مباراة القمة من المدرجات ؟! ونجم كبير نصحه بعدم التواجد في ستاد القاهرة".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.