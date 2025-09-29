التدريب الأول.. بيراميدز يصل ملعب كيجالي ستاديوم استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي

وصل فريق نادي بيراميدز إلى ملعب كيجالي بيلي ستاديوم بالعاصمة الرواندية استعدادا لخوض أول تدريب قبل مواجهة الجيش الرواندي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ بطل أفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يواجه يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبين على ملعب المباراة يومي الاثنين والثلاثاء طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لمرة القدم، كاف، بأن تخوض الأندية الضيوف تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي.