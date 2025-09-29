شوبير يهاجم أسامة نبيه بعد خسارة منتخب الشباب أمام اليابان

شن الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، هجومًا قويًا على أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، عقب خسارة الفراعنة أمام اليابان بثنائية نظيفة في كأس العالم المقام بتشيلي.

وقال شوبير عبر إذاعته: أنا كنت واحد من اللي ساندوا الكابتن أسامة، لكن الحقيقة إن المنتخب قدم أداءً سيئًا جدًا أمام اليابان، وخسرنا 2-0 بشكل محبط. اتفاجئت من تصريحات الكابتن أسامة لما قال إننا ظهرنا بشكل مميز وإن الدفاع كان منظم جزئيًا».

وتابع شوبير:«إزاي يا كابتن والناس كلها مش مبسوطة من النتيجة؟! ما كانش عندنا أي خطورة هجومية، ولا حتى تسديدة على المرمى. مفيش أي إيجابيات، ولا هاجمنا، ولا كان لينا شكل».

وأضاف :«وبعدين حضرتك قلت إن اللاعبين نفذوا التعليمات، تعليمات إيه؟ إننا ما نهاجمش؟ إننا ما نسجلش؟ أنا هافضل أساندك لحد الآخر، لكن الحقيقة إن المنتخب ما كانش مميز ولا كويس، والأداء لم يرضِ أي حد».