شوبير يكشف مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالدوري



كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، عن ملامح التشكيل المتوقع للفريق الأحمر في مواجهة الزمالك المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن المدير الفني عماد النحاس يستعد لإجراء تغييرات لافتة.



وقال شوبير خلال برنامجه على إذاعة "أون سبورت" اليوم الأحد، إن النحاس يميل إلى الدفع بأحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر على حساب مصطفى العش، بجانب استبعاد المالي أليو ديانج من وسط الملعب بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.



وبحسب ما أورده شوبير، فإن التشكيل المتوقع للأهلي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات أو عمر كمال – محمد شريف – أشرف بن شرقي