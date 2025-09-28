بعيد عنه.. الغندور يوجه رسالة لـ شوبير بعد حريق سيارته

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لـ الإعلامي أحمد شوبير بعد إندلاع حريق في سيارته.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"الف سلامة للكابتن احمد شوبير اهم حاجة سلامته و ربنا يحفظه لأسرته و اولاده و زوجته الفاضلة و كويس انها جت في العربية و بعيد عنه".

واندلع حريق في ماتور سيارة الكابتن أحمد شوبير أثناء تواجده على طريق صلاح سالم في القاهرة، وجرت السيطرة على الأدخنة وإخمادها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في ماتور سيارة على طريق صلاح سالم.

وبالانتقال والفحص تبين أن السيارة خاصة بالاعلامي أحمد شوبير، وجرى إخماد الحريق الذي اندلع في ماتور السيارة بدون اصابات.