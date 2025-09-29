شوبير ينتقد تصريحات أسامة نبيه .. تفاصيل

انتقد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب بسبب تصريحاته عقب خسارة منتخب مصر أمام اليابان بثنائية نظيفة في كأس العالم بتشيلي.



وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "أنا أكثر واحد ساند الكابتن أسامة نبيه بس إحنا عملنا عرض سيء أمام اليابان وخسرنا 2-0، كنا وحشين جدا وسيئين كمان، وكابتن أسامة نبيه أنا اتخضيت من تصريحاته لما قال ظهرنا بمستوى مميز أمام اليابان والمنتخب ظهر بشكل منظم طوال المباراة".



وتابع شوبير: "طب إزاي يا كابتن أسامة الناس كلها مش مبسوطة من النتيجة وأي إيجابيات إن إحنا ملناش شوطة واحدة على المرمى وأي إيجابيات إن إحنا مهجمناش ولا كان لينا شكل على الاطلاق فين الإيجابيات".

وختم شوبير: "وبعدين قال لك اللاعبين نفذوا التعليمات، تعليمات كانت أيه يا كابتن إن إحنا ما نهاجمش إن إحنا منجبش جون، أنا هساندك للنهاية بس إحنا لا كنا مميزين ولا كنا حلوين ولا كان لينا أي شكل ومحدش عاجبه الأداء خالص".