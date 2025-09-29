قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
رياضة

ماذا يفعل الأهلي والزمالك أمام التحكيم الإسباني؟

حمزة شعيب

تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين إلى استاد القاهرة الدولي، حيث تُقام قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) بين الأهلي والزمالك، في نسخته الـ67، والتي تنطلق في تمام الثامنة مساءً.


ويقود اللقاء طاقم تحكيم إسباني بقيادة سيزار سوتو جرادو (45 عامًا)، يعاونه كل من إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين)، إلى جانب أليخاندرو رويز (حكم رابع)، بينما يتولى الثنائي خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز إدارة تقنية الفيديو.


تاريخ صافرة إسبانيا في القمة
المرة الأولى: أدارها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا في القمة رقم 62 موسم 1986/1987، وانتهت بفوز الزمالك (2-1) وتتويجه بالدوري.


المرة الثانية: قادها خوسيه نونيز مانريكي في القمة رقم 79 موسم 1976/1977، وحسمها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.


المرة الثالثة: أدارها خوسيه لويس مونتيرو في القمة رقم 124 موسم 2021/2022، وانتهت بالتعادل (2-2).


ظروف الفريقين قبل اللقاء
يدخل الأهلي المواجهة في أجواء صعبة بعد تراجع النتائج مؤخرًا، وهو ما دفع الإدارة إلى إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو وتعيين عماد النحاس كمدرب مؤقت لقيادة الفريق في هذه المرحلة.


في المقابل، يعيش الزمالك حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، الذي قاد الفريق لانطلاقة قوية جعلته منافسًا بارزًا على الصدارة منذ بداية الموسم.


وتُعد مباراة الليلة الأولى بين القطبين منذ فبراير الماضي، بعد انسحاب الأهلي من مواجهة الدور الثاني الموسم الماضي اعتراضًا على ملف التحكيم.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

بيت الوطن

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

الطماطم

هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح

أول دورة لتأهيل الوعاظ والدعاة لاستخدام لغة الإشارة

دورة لتأهيل الوعاظ والدعاة لاستخدام لغة الإشارة .. صور

هل السفر يوميا باستمرار يجيز لصاحبه قصر الصلاة

هل السفر يوميا باستمرار يجيز لصاحبه قصر الصلاة .. المفتي السابق يجيب

دار الإفتاء

هل يأثم من أخر الصلاة عن وقتها وأداها آخر الوقت ؟.. الإفتاء ترد

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

