ماذا يفعل الأهلي والزمالك أمام التحكيم الإسباني؟

تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين إلى استاد القاهرة الدولي، حيث تُقام قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) بين الأهلي والزمالك، في نسخته الـ67، والتي تنطلق في تمام الثامنة مساءً.



ويقود اللقاء طاقم تحكيم إسباني بقيادة سيزار سوتو جرادو (45 عامًا)، يعاونه كل من إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين)، إلى جانب أليخاندرو رويز (حكم رابع)، بينما يتولى الثنائي خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز إدارة تقنية الفيديو.



تاريخ صافرة إسبانيا في القمة

المرة الأولى: أدارها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا في القمة رقم 62 موسم 1986/1987، وانتهت بفوز الزمالك (2-1) وتتويجه بالدوري.



المرة الثانية: قادها خوسيه نونيز مانريكي في القمة رقم 79 موسم 1976/1977، وحسمها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



المرة الثالثة: أدارها خوسيه لويس مونتيرو في القمة رقم 124 موسم 2021/2022، وانتهت بالتعادل (2-2).



ظروف الفريقين قبل اللقاء

يدخل الأهلي المواجهة في أجواء صعبة بعد تراجع النتائج مؤخرًا، وهو ما دفع الإدارة إلى إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو وتعيين عماد النحاس كمدرب مؤقت لقيادة الفريق في هذه المرحلة.



في المقابل، يعيش الزمالك حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، الذي قاد الفريق لانطلاقة قوية جعلته منافسًا بارزًا على الصدارة منذ بداية الموسم.



وتُعد مباراة الليلة الأولى بين القطبين منذ فبراير الماضي، بعد انسحاب الأهلي من مواجهة الدور الثاني الموسم الماضي اعتراضًا على ملف التحكيم.