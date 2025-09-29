جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

تتوافد جماهير الزمالك والأهلي على ستاد القاهرة الدولي، لحضور لقاء القمة المقرر له في الثامنة مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتم تفتيش الجماهير قبل دخول الاستاد لمنع تواجد أي مواد محظورة، ولا يتم السماح سوى لحاملي التذاكر وبطاقة المشجع .

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من، الإسباني سيزار سوتو جرادو حكم ساحة، ويعاونه كل من، إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو مساعدين، و أليخاندرو رويز حكم رابع، وخوسيه لويس مونويرا حكم تقنية الفيديو، و ماريو ميليرو لوبيز حكم تقنية فيديو مساعد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثامن، برصيد 12 نقطة.