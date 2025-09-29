برلماني: تطوير صناعة الحديد والصلب ضمانة حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير

أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب، أن متابعة رئيس الوزراء لجهود النهوض بصناعة الحديد والصلب تعكس اهتمام الدولة بدعم أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية.



وأوضح" الشوربجي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة معدلات التصدير، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار، مؤكدا أن تطوير صناعة الحديد والصلب يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعاً لمتابعة جهود النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن هناك تصورا واستراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر خلال السنوات العشر القادمة، تم إعدادها من جانب لجنة متخصصة تم تشكيلها تضم العديد من الجهات المعنية، وذلك لبحث ودراسة مختلف المقترحات والتوصيات التي من شأنها النهوض بهذه الصناعة المهمة التي تمثل عنصرا فعالا وركيزة أساسية تدخل في العديد من الصناعات والمجالات التنموية.

وأكد رئيس الوزراء أننا نستهدف من خلال تنفيذ وتطبيق مختلف بنود الاستراتيجية المتكاملة للنهوض بصناعة الحديد والصلب، جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة الحديد والصلب، تعظيماً لما نمتلكه من العديد من المقومات والإمكانات في هذا الصدد، وذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا المطبقة في هذا المجال، بما يضمن تعزيز أوجه النمو والاستدامة المرجوة ويرفع من كفاءة الإنتاج وضمان الجودة، وصولا لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من هذا القطاع الحيوي في العديد من الأسواق العالمية.