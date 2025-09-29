مسئول أردني سابق: قرار حظر الإخوان في المملكة جاء بإرادة ملكية حازمة

أكد الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أنّ القرار الأخير المتعلق بحظر جماعة الإخوان في الأردن جاء بعد دراسة متأنية، ولم يكن وليد لحظة أو نتيجة اندفاع سياسي.

وأوضح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القيادة الأردنية العليا، وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني، حرصت على أن تكون الانتخابات الأخيرة نزيهة ومعبرة عن رغبات الشعب الأردني، إلا أنّ نتائجها أظهرت ممارسات اعتبرتها الدولة تجاوزات خطيرة من جانب جماعة الإخوان.

وأضاف العناني أنّ العملية الانتخابية لم تحقق الغاية المرجوة، إذ أفرزت قيادات ضعيفة ولم تعكس بصورة حقيقية تطلعات المواطنين، الأمر الذي دفع الملك إلى اتخاذ قرار حاسم بالتصدي لما اعتبره خطأ، وذلك حفاظاً على المسار الديمقراطي السليم.

وأشار إلى أنّ الديمقراطية الحقيقية تقتضي منح جميع الأحزاب والتيارات مساحة للتعبير عن آرائها عبر صناديق الاقتراع، وهو ما لم يتحقق بالشكل المطلوب.

وأوضح العناني أنّ الأردن يواجه تحديات معقدة داخلياً وخارجياً، وهو ما يفرض على القيادة السياسية اتخاذ قرارات واضحة وحازمة لمنع أي محاولات لخلط الأوراق أو استغلال الديمقراطية في اتجاهات مضرة بالاستقرار.

وأكد أنّ المطلوب هو الاستثمار في طاقات الشباب ورغبتهم في التجديد، بما يساهم في خلق مناخ آمن وتفاعل إيجابي بين الشعب وقياداته.