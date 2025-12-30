قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم».. بعد قليل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الرئيس الإيراني يدعو الحكومة إلى الاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين

محمد على

حث الرئيس الإيراني حكومته على الاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء، بعد عدة أيام من المظاهرات التي نظمها أصحاب المتاجر في طهران بسبب المصاعب الاقتصادية.

أغلق أصحاب المتاجر في العاصمة متاجرهم لليوم الثاني على التوالي يوم الاثنين، بعد أن سجلت العملة الإيرانية المتعثرة أدنى مستوياتها في السوق غير الرسمية.

كان الدولار الأمريكي يتداول عند حوالي 1.42 مليون ريال يوم الأحد - مقارنة بـ 820 ألف ريال قبل عام - واليورو يقترب من 1.7 مليون ريال، وفقًا لمواقع مراقبة الأسعار.

قال الرئيس مسعود بيزشكيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "لقد طلبت من وزير الداخلية الاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال الدخول في حوار مع ممثليهم حتى تتمكن الحكومة من بذل كل ما في وسعها لحل المشاكل والتصرف بمسؤولية".

ذكرت وكالة أنباء العمال الإيلنا (ILNA) المؤيدة للعمال يوم الاثنين أن المتظاهرين "يطالبون بتدخل حكومي فوري لكبح تقلبات سعر الصرف ووضع استراتيجية اقتصادية واضحة".

وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن تقلبات الأسعار تشل مبيعات بعض السلع المستوردة، حيث يفضل كل من البائعين والمشترين تأجيل المعاملات حتى تتضح الرؤية.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيلنا عن المتظاهرين قولهم: "لقد أصبح من المستحيل الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في ظل هذه الظروف".

نشرت وكالة أنباء فارس، ذات التوجهات المحافظة، صوراً تُظهر حشداً من المتظاهرين يحتلون شارعاً رئيسياً في وسط طهران، تشتهر بكثرة متاجرها.

وأظهرت صورة أخرى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقالت وكالة فارس: "وردت أنباء عن وقوع اشتباكات جسدية طفيفة... بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن"، محذرةً من أن مثل هذه التجمعات قد تؤدي إلى عدم الاستقرار.

احتجاجاً الاقتصادية إيران

أسماء إبراهيم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
