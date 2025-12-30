العليمي: نجدد الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي لتحكيم العقل والانسحاب من حضرموت والمهرة

أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي أن قضية الجنوب عادلة وفي صلب مشروع الدولة ولا أحد يملك تفويضا بديلا لأهل الجنوب.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحات له : لا يحق لأحد توظيف قضية الجنوب لتحقيق أهداف سياسية.

وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ممثلو المجلس الانتقالي امتنعوا عن تلبية دعوات الحوار و الدولة لم تتقاعس يوما عن مواجهة التهديد الحوثي.

ووفق الاصريحات اليمنية ؛ فقد وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج أوامر الدولة حرصا على حقن الدماء.

وتابع: الدولة معنية بحماية مواطنيها وعدم السماح باستخدام السلاح لفرض أمر واقع .و نجدد الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي لتحكيم العقل والانسحاب من حضرموت والمهرة.

وزاد: نؤكد تقدير اليمن للدور الذي تضطلع به السعودية لخفض التصعيد دعما للشعب اليمني .و اليمن لا يتحمل فتح جبهات استنزاف جديدة.

وختم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: اتخذنا عددا من القرارات بهدف حماية المدنيين والمركز القانوني للدولة.