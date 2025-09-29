غادة إبراهيم: أتمنى فوز الزمالك

كشف الفنانة غادة إبراهيم عن رأيها فى مباراة الأهلى والزمالك المقرر اقامتها اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى المصري.

وقالت غادة إبراهيم فى تصريح خاص لصدى البلد: اتمنى الفوز لنادى الزمالك او التعادل بين الفريقين و التوفيق لهم "



يذكر أن كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن زواجها فى 1 نوفمبر المقبل والذى يصادف يوم عيد ميلادها لتحتفل بالمناسبتين معا.

قالت غادة إبراهيم في تصريحات لصدي البلد “ هنعمل عقد قران بس من غير فرح وهنسافر بعدها شهر العسل، وعقد قران هيكون عائلي بدون تغطية إعلامية ، الشيخ هيعقد القران وبعديها نسافر”.