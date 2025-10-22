مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح الفلسطينيين بغزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء اليوم /الأربعاء/ طائرة سعودية تحمل مساعدات غذائية متنوعة لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة، وجرى تفريغ شحنتها ونقلها إلى المخازن اللوجستية بمدينة العريش؛ تمهيدا لإدخالها إلى القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.



وقال مصدر مسئول في المطار، إن الطائرة محملة بكمية من السلال الغذائية والحقائب الإيوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطائرات السعودية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بلغت 70 طائرة تحمل مساعدات لقطاع غزة، وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، نحو 1049 طائرة تحمل مساعدات مقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.

رحا - ك ف