ثقافة الغربية تواصل احتفالاتها باليوم العالمي للتراث غير المادي

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة بمحافظة الغربية، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي، والذي يوافق يوم 17 أكتوبر من كل عام.



وشهدت الفعاليات عددا من الأنشطة التثقيفية والفنية، التي أقيمت بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، وضمت ورشة حكي للأطفال، استعرضت خلالها وسام جار النبي الحلو، رئيس باحثي مجموعة أطلس للمأثورات الشعبية بالغربية، الحرف الشعبية في مصر، ومن بينها: صناعة الفخار، والنسيج، والنقش على النحاس، والخيامية، وصناعة السجاد اليدوي، وأشارت إلى أن الحرف تشمل كذلك منتجات من النخيل، كالخوص، والجريد، والمنتجات الجلدية، وأعمال الصدف، وصناعة البردي، وحلوى المولد الشريف، وصناعة فوانيس رمضان.





من جانبه، قدم الباحث د. محمود أحمد ذكري، محاضرة تثقيفية بعنوان "مدخل إلى تراثنا الشعبي"، تناول خلالها التراث الشعبي وأهميته وعلاقته الوثيقة بالهوية المصرية، لافتا إلى أن الطريق الأمثل لمعرفة الخصوصية المصرية عبر الأزمان المتلاحقة هو دراسة موضوعات التراث المصري ومظاهره، التي لا زالت عالقة في الأذهان، ومنها الأزياء، والمعتقدات، والأمثال الشعبية، والممارسات اليومية للمصريين، ولاسيما في مجتمعات البدو، وسواحل مصر، في المدن والريف.



وقد اختتمت الفعاليات التي نفذت من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ومن خلال الإدارة العامة للمواهب، برئاسة المخرج محمد صابر، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، بإقامة عدد من الورش الحرفية لصناعة المفارش بخيوط المكرمية، وحقائب من الخيش ذات الطابع التراثي، وحقائب بخيوط النول، وذلك بحضور طلبة وطالبات المدارس، ورواد مسرح 23 يوليو بالمحلة، وبمشاركة الفنانة جيهان مبروك، والمدربة منار غازي.

